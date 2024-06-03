鐵漢柔情！高捷代言《波拉西亞戰記》守護金句狂發　最愛職業曝光

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高捷代言《波拉西亞戰記》！守護金句狂發展現鐵漢柔情
高捷透露拍攝時進行很多面的思考，還將過去演戲時的表演做了轉換，並投入在拍攝中；他認為：「遊戲都在進階了，就把平時表演累積的經驗，盡量把自己的表演做到位」，並搭配《波拉西亞戰記》的廣告Slogan 「你是好人？還是壞人？」情境，要大家可以感受他的演出。他還分享廣告影片的拍攝，嘗試使用不少慢動作鏡頭呈現意境，像是帶隊做一個抗衡感的戰鬥，還透露畫面配合到都會天際線、水波折射等效果，連他自己都很期待完成作品。
全新代言《波拉西亞戰記》，讓合作過多款遊戲的高捷搶先體驗也耳目一新，直誇「畫面更加細緻，效果很流暢」。演慣老大的高捷，透露遊戲裡的職業都還蠻有趣的，他透露自己偏愛「執行官」，直說：「又可以保護隊友、又可以維護自己的生存，比較是我會走的方向」，相較於高捷大哥過去在大家心中是演活道上兄弟的「大哥專業戶」代表，對遊戲角色的選擇上倒是嚮往「溫柔守護」類型，展現鐵漢柔情的一面；受訪時還相當身歷其境地講了「因為大家都是戰友，一定要守護住」。
好奇過去什麼大場面沒見過的高捷大哥，竟然在遊戲中不是嚮往瘋狂廝殺、或大力攻破的狂妄類型，骨子裡可是個溫暖的人。他笑起來直言：「又可以攻擊、又可以保護，雙管齊下，我比較會走這個方向」。不過他也分享：「《波拉西亞戰記》特別強調揪團來戰鬥，也藉此能夠多結識網友，認為能夠正面、正能量的互動」，是他最喜歡的層面；談到這裡，高捷還轉換成台語口氣，「報兄弟好康的，大夥作伙來」，要大家一起來玩玩看《波拉西亞戰記》。
「大哥專業戶」高捷 「守護家庭」才是最重要的日常
被問到在日常生活有什麼時刻需要展現守護的能力？高捷輕嘆一口氣說「就是守護自己的兒女，讓他們好好成長，守護好家庭就和樂。工作也盡量圓滿達成」。
平時工作時間蠻忙碌的高捷，其實打遊戲的時間並不多，「倒是代言不少遊戲」；但他也分享自己會藉代言接觸到遊戲的機會，從中挑選幾款比較適合自己的手遊來玩，高捷偷偷分享，過去也曾忍不住「課金」，但被太太發現「這個月怎麼多花了一些錢」，大哥形象的他還露出難得的靦腆笑容。
遊戲戰場「無論好壞，只有輸贏」！高捷：「用善替換惡」
代言《波拉西亞戰記》拍攝廣告時，高捷為更真實投入情境，嘗試用自己的話，說出口白時，靈感一來迸出：「無論好壞，只有輸贏」，充滿魅力口氣的這句話，因為高捷認為，遊戲戰場上已經沒有好壞，要生存、要存活「只有輸贏」。還讓遊戲業者越聽越喜歡，認真思考要使用高捷的巧思，為遊戲做更強而有力的註解。
但回到日常生活中，高捷直言：「我們當然是盡量心存善念，與人為善」，有不好的念頭，就盡量趕快轉換掉，坦言：「我現在已經比較有信仰了」；年輕時有時難免有貪嗔癡慢疑這五毒的念頭，「我可以佔一點這個便宜」的想法，現在都靠佛號轉移念頭，把好的想法灌進來、壞的念頭給推擠掉，用善替換惡。
也透露自己篤心向善後，當然有很多感想了然於胸，他也提醒：「就算有時脾氣會有一點，還是盡量不要有壞的念頭、一有開頭就斷掉，後面才會比較明亮」；還透露有時自己脾氣來，兒子還反過來提醒他：「老爸冷靜～不要回應，OK？聽看看，自己不對就修」，讓他覺得「有的時候，人啊當局者迷，旁邊有人提醒是好的」。並認為脾氣上或偶爾心情不佳時，用遊戲來做一個替換思考也可以。
高捷演而優則歌！將首度開金口獻唱
身為金牛座、剛過完生日的高捷，透露有跟家人相聚吃頓飯簡單慶祝一下，生日願望「就希望工作很順遂，夠了，足矣」，對目前的生活很滿足。而他近期活動很多，甫拍攝完《波拉西亞戰記》廣告，便馬不停蹄到泰國拍新電影。
為慶祝台灣億萬票房電影《角頭》今年邁入上映十週年，曼尼娛樂將在7月20日於台北流行音樂中心舉辦《角頭GATAO唱演會》，高捷更將首度嘗試歌手身份，會特別上台開金口獻唱，令人相當期待。