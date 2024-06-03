特企／不如養貼圖?！網揭驚天秘密：養寵物也成次選?
出生率逐漸下降的年代，養寵物的人數卻激升，就有網友於PTT發文討論這一現象，這篇貼文一出，立刻吸引大量網友互動，許多網友對此產生共鳴留言回覆，甚至掀起一波萌寵風潮。
網友發文表示，身邊的朋友們比起生小孩大家都更傾向於養狗養貓，而且現在的貓狗都快過得比人還爽....小時候看到某廣告就對拉布拉多有莫名的執著，中大型犬好像都很天真無邪又忠誠，但因為爸媽都不給養，所以心裡產生遺憾，導致長大後開始另類的報復性消費，改買有狗狗類的衣服、衛生紙、貼圖之類的過過乾癮；「完全懂小時候愛上一個東西後ㄉㄧㄠˊ上」、「現在生小孩的重點是有沒有錢吧哈哈哈哈」文章一出網友們紛紛回覆，表示共感極深；甚至有網友覺得連養寵物都不用了買貼圖過過乾癮就好，「貼圖會動但不用顧 養貼圖好了(誤」、「貼圖+1 比起小孩寵物 貼圖便宜多」。
無獨有偶，上週在PTT上也有網友發文分享「狗明星好像都比真人明星還要討喜」為題發文，表示「追狗狗貓貓真的比追明星還療癒，反而一些明星爭議不少又容易翻車」……貼文一出，獲得網友們的一致認同「人會翻車，狗只會翻身」、「狗沒有狗設問題，老了也可愛」、「寵物真的很療癒」、「奶油獅跟炫彩拉拉都超Q的」、「小時候衛生紙用炫彩拉拉很威風欸」，更有不少網友敲碗求週邊，「可以出個貼圖重溫一下炫彩拉拉的Q萌感」、「貼圖可以！很療癒」！