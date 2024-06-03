限時三天！道品牛肉麵高雄旗艦店推端午活動

端午佳節即將到來，為了營造傳統過節氛圍，並配合高雄市政府愛河端午國際龍舟嘉年華活動，「道品牛肉麵」高雄旗艦店特別推出為期三天的迎端午限時活動。6/8-6/10到店消費，凡身分證字號有兩個阿拉伯數字5的顧客，即可免費享用一碗招牌牛肉麵，加點牛三寶還可參加擲筊送香囊活動。6/10端午節當天午時到店，除了可以獲贈粽子一顆及午時水，在店內櫃檯嘗試立蛋成功並完成指定任務，也可招待特調酸梅汁一杯。
記者陳美嘉／高雄報導
道品牛肉麵創辦人張耀表示，端午節與新春、中秋並列華人三大節日之一，是夏季送離五瘟神、驅除瘟疫的日子，道教稱「地臘日」，也是為自己累積功德、植福求好運的大吉之日；傳統端午有吃粽子、划龍舟、掛艾草菖蒲、立蛋、戴香囊、喝雄黃酒、打午時水等七大習俗。
顧客只要6月8至10日出示身分證字號兩個阿拉伯數字5，即由店家免費招待招牌牛肉麵一碗。此外，加點牛三寶的消費者可參加擲筊活動，只要擲出正面朝上的聖杯，即可獲得香囊一個，為自己家人帶來好運和平安。
6月10日端午節當天的午時，也就是上午11點至下午1點來店消費，店家也會贈送粽子一顆及午時水，另外在店內櫃檯嘗試立蛋成功並上傳臉書、IG或Google地圖，也可獲贈特調酸梅汁一杯，就是要讓顧客感受道品牛肉麵滿滿的誠意。
張耀在關聖帝君感召下和乾兒子林承漢攜手共創道品牛肉麵品牌，初衷就是透過成功的商業模式，關懷底層的弱勢族群，也發願幫助對餐飲服務業有興趣的失業或轉業者翻轉人生，目前推出全台合作創業專案。