《鏈鋸人》藤本樹神作《驀然回首》上映！導演睡辦公室2個月累壞

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導演押山清高談及將原作搬上大銀幕的困難，他透露：「絕對是海量的繪圖！尤其藤本先生在原作中，有非常多詳細的繪圖和逼真的設計，所以動畫必須盡可能忠於原著，於是讓我挑戰讓自己繪製大部分內容，每天都過得很辛苦。」
被譽為「怪物動畫師」的押山清高，除了擔任《驀然回首》導演，還身兼劇本、角色設計等工作，甚至在試映會前一晚，他都還在處理動畫的主線故事：「就像每天都在進行艱苦的鐵人三項比賽，直到昨晚終於告一段落時，還有種沒有真的結束的感覺，直到今天放映給大家看，才感受到自己的工作真的都告一段落。」他甚至驚爆：「我在過去2個半月都睡在辦公室，直到昨天才終於回家睡在自己的床上，應該是欠下不少睡眠債。」忙得團團轉的他，也苦笑自己現在穿的衣服，就是白天匆忙買來的全新西裝，一席話令觀眾莞爾。
擔任《驀然回首》女主角配音的河合優實與吉田美月喜，2人都是首度接下配音工作。河合表示：「真的是部精彩的動畫電影，很高興能參與其中。」吉田也說：「我認為2人之間的友誼和青春的火花能打動每個人的心。我喜歡這部作品，希望每個人都能進場觀賞。」
《驀然回首》於2021年7月19日在漫畫平台網站「少年JUMP+」發表後，首日瀏覽量突破250萬次，並斬獲「天才之作」、「太震撼了」、「無法想像」等巨大回饋，也讓本作順利登上「這本漫畫真厲害！2022」男性讀者票選冠軍寶座。《驀然回首》近期會確定在台上映檔期，詳情可關注「采昌國際多媒體」臉書。