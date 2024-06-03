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《鏈鋸人》藤本樹神作《驀然回首》上映！導演睡辦公室2個月累壞

▲日本知名動漫《鏈鋸人》作者藤本樹的短篇漫畫神作《驀然回首》將在日本、台灣上映，導演押山清高為了作品忙翻天，整整睡在辦公室2個半月。（圖／采昌國際多媒體）
▲日本知名動漫《鏈鋸人》作者藤本樹的短篇漫畫神作《驀然回首》將在日本、台灣上映，導演押山清高為了作品忙翻天，整整睡在辦公室2個半月。（圖／采昌國際多媒體）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名動漫《鏈鋸人》作者藤本樹的短篇漫畫神作《驀然回首》在粉絲的殷切期盼下，終於製作成動畫電影登上大銀幕，製作團隊在上週六（6／1）於東京舉辦試映會，2位女主角聲優河合優實、吉田美月喜皆出席，身兼劇本、角色設計的導演押山清高，自爆為了作品，過去2個半月都睡在辦公室，就連出席試映會當下穿的西裝，也是活動前去買的，繁忙程度可想而知。

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▲導演押山清高（右）率領女主角聲優河合優實（中）與吉田美月喜（左）共同出席《驀然回首》的製作完成試映會。（圖／采昌國際多媒體）
▲導演押山清高（右）率領女主角聲優河合優實（中）與吉田美月喜（左）出席《驀然回首》的製作完成試映會。（圖／采昌國際多媒體）
《驀然回首》是以《炎拳》、《鏈鋸人》等作品聞名的漫畫家藤本樹的短篇原創漫畫作品，故事描述對自己漫畫充滿自信的藤野，以及拒絕上學的京本，這兩位女孩因為對漫畫一心一意的熱愛而相識，直到某天發生一起意外，讓所有的一切因而粉碎。

導演押山清高談及將原作搬上大銀幕的困難，他透露：「絕對是海量的繪圖！尤其藤本先生在原作中，有非常多詳細的繪圖和逼真的設計，所以動畫必須盡可能忠於原著，於是讓我挑戰讓自己繪製大部分內容，每天都過得很辛苦。」

被譽為「怪物動畫師」的押山清高，除了擔任《驀然回首》導演，還身兼劇本、角色設計等工作，甚至在試映會前一晚，他都還在處理動畫的主線故事：「就像每天都在進行艱苦的鐵人三項比賽，直到昨晚終於告一段落時，還有種沒有真的結束的感覺，直到今天放映給大家看，才感受到自己的工作真的都告一段落。」他甚至驚爆：「我在過去2個半月都睡在辦公室，直到昨天才終於回家睡在自己的床上，應該是欠下不少睡眠債。」忙得團團轉的他，也苦笑自己現在穿的衣服，就是白天匆忙買來的全新西裝，一席話令觀眾莞爾。

擔任《驀然回首》女主角配音的河合優實與吉田美月喜，2人都是首度接下配音工作。河合表示：「真的是部精彩的動畫電影，很高興能參與其中。」吉田也說：「我認為2人之間的友誼和青春的火花能打動每個人的心。我喜歡這部作品，希望每個人都能進場觀賞。」

《驀然回首》於2021年7月19日在漫畫平台網站「少年JUMP+」發表後，首日瀏覽量突破250萬次，並斬獲「天才之作」、「太震撼了」、「無法想像」等巨大回饋，也讓本作順利登上「這本漫畫真厲害！2022」男性讀者票選冠軍寶座。《驀然回首》近期會確定在台上映檔期，詳情可關注「采昌國際多媒體」臉書。

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