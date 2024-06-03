ROG Ally X正式登場！電池升級、容量加倍 售2.6萬預計7月上市
華碩如期在 Computex 前夕，正式發佈新款掌機 ROG Ally X，除了改為黑色外觀之外，在硬體規格與使用體驗方面也進行了多處的改進，容量從512GB升級至 1TB大容量 SSD。電池配備80 Wh 電池，為原先的兩倍，為目前市場上最大電池容量的掌機，不過也因此重量比前代多出 70克，整機重量為 678克。售價為 2萬5999元；即日起開放預購，7 月正式上市。
記者周淑萍/綜合報導
ROG玩家共和國在Computex前推出最新一代掌機ROG Ally X，承襲「隨時來GAME」設計概念，在AMD Ryzen Z1 Extreme處理器下，迎來儲存空間、記憶體、電池續航力的強悍升級。吸取用戶反饋心聲，ROG Ally X提升多項關鍵內部組件，容量從512GB升級至 1TB大容量。重新設計主機板，配備M.2 2280介面規格插槽，輕鬆升級儲存裝置，記憶體也從16GB提升到24GB 的 LPDDR5X 記憶體。
螢幕支援Full HD 120Hz高更新率顯示器，支援FreeSync Premium技術，帶來更高解析度、更強效能、更逼真的3A大作遊戲體驗。此外，顯著提升玩家最關心的續航力， ROG Ally X配備80 Wh電池，為原先兩倍，是市場上最大電池容量。
外形的部分，嶄新設計的ROG Ally X機身輕巧舒適，手把形狀圓潤、按鈕和搖桿排列符合人體工學，扳機鍵傾斜易按度提升；背後的自定義M1/M2鍵縮小，降低誤觸率；搖桿模組可承受500萬次循環，並配備堅固彈簧，十字鍵耐用度強化，為格鬥和復古遊戲提供精確的八向指令輸入。
I/O則以雙USB Type-C取代XG Mobile連接埠，其中一個相容於Thunderbolt，輕鬆與第三方擴充基座和外接顯示卡實現廣泛的相容性。為配合大容量電池配置，採用尺寸縮小23%的新風扇，利用厚度薄50%的風扇葉片改善氣流；風扇外殼中的兩個新通道，將空氣引導至上方邊緣的第三個排氣口。散熱方案進化，使通過裝置的風量增加24%，不僅為內部組件散熱，還為觸控螢幕降溫多達6°C，方便玩家以任何姿勢，長時間暢玩。