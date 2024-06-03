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苦苓不滿住家道路末端被圍　高市府：已詢地主價購意願

▲作家苦苓嗆高市府未依法徵收私人土地導致道路被占用。（圖／截自苦苓臉書）
▲作家苦苓嗆高市府未依法徵收私人土地導致道路被占用。（圖／截自苦苓臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

作家苦苓透過網路社群平台指出，高市府公務員於開闢左營區文萊路時，未對文萊路1至29號/2至48號（新庄子路286巷）既成道路旁私人土地依法進行徵收，道路驟減恐造成交通危害，請市長陳其邁正視，並準備向監察院檢舉高市府公務員疏忽職守、行政怠慢。對此，工務局新工處表示，已函詢地主分年價購意願，將視地主意願及市府財源通盤檢討研議。

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▲高雄左營區文萊路末端，遭民眾佔用圍起，讓18米道路僅剩約2米可通行，讓作家苦苓抨擊說會造成危險，準備向監察院檢舉高雄市府怠忽職守。（圖／截自苦苓臉書）
▲高雄左營區文萊路末端，遭民眾佔用圍起，讓18米道路僅剩約2米可通行，讓作家苦苓抨擊說會造成危險，準備向監察院檢舉高雄市府怠忽職守。（圖／截自苦苓臉書）
苦苓表示，他打算向監察院檢舉高雄市政府公務員疏忽職守、行政怠慢，主要是左營區文萊路1至29號、2至48號間路段（原新庄仔路286巷）既成道路旁私人土地沒依法進行徵收，造成此段道路被人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並佔用為私人停車場，因而未能鋪設柏油路面，導致市民諸多損害。

苦苓指出，18米寬的道路被驟減至2米多，極易因視線不良導致交通事故，碎石路面坎坷不平，常造成機車騎士或步行長者摔倒受傷，各種雜亂設施嚴重破壞市容，有損高雄市國際城市形象，且道路被封堵，未留消防通道，萬一發生火災，勢必釀成巨禍。

苦苓更進一步點名市長陳其邁說，市政府開一條道路，為何可以開到最後面一段就放棄，連柏油都不鋪，如果因環境雜亂、路面不平或消防通道狹窄而肇禍，是打算國家賠償嗎？此外，陳其邁的政見是要用東京標準打造高雄的道路，請問東京市區有這種奇觀嗎？

工務局新工處則回應說，該案所指範圍是文萊路從新莊一路往北約83公尺銜接64期重劃區，都市計畫道路寬4、17、22公尺，長各約25、36、22公尺，目前尚未徵收開闢，但現況已供通行，初估開闢經費約新台幣3.7億元（土地款約3.6億元、工程款約1000萬元），新工處已分別於民國111年及112年函詢地主分年價購意願，後續將視地主意願及市府財源通盤檢討研議。

對此苦苓也請教新工處長指出，道路已開闢14年，市政府還沒有去徵收土地，這不是怠忽職守、什麼是怠忽職守？如果不是拖了這麼久、經過這幾年地價物價飛漲，何至於要花到3.7億？就算金額有點大，但徵收土地市政府可以採取逐年提存，為何不講清楚、要用3.7億來唬人？他說的這一塊大小只有6平方公尺啊！

苦苓也反問新工處長是不是只要市政府一天沒錢，這些居民就永遠不能有安全方便的道路可用了嗎？且路面沒有舖柏油、18米寬只剩2米多，這樣也敢說是「現況已供通行」嗎？

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