獨／黃勇傳下一步要去哪？傳出有球隊接觸　經紀公司：還在努力中

誰才是GOAT?「小飛俠」Kobe Bryant該被列入　卡特：他已證明一切

▲「黑曼巴」Kobe Bryant被認為是史上最佳球員之一的代表，Vince Carter也認同這樣的說法。（圖／美聯社／達志影像）
▲「黑曼巴」Kobe Bryant被認為是史上最佳球員之一的代表，Vince Carter也認同這樣的說法。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

誰才是史上最佳（G.O.A.T.）？NBA前球星卡特（Vince Carter）日前在美媒體《Bleacher Report》節目上表示，自己很榮幸能跟喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）以及詹皇（LeBron James）等三位跨時代球星同場競技，也強調自己之所以會將3人並列，就是因為上述3個名字「都該列入GOAT的討論之中」。卡特也特別點名Kobe Bryant，因為外界都只只會把詹皇跟喬丹列在一起，但沒有布萊恩，很難有答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
卡特表示，「如果布萊恩的名字沒有入列，那永遠沒有辦法構成一次真正的辯論」，由於卡特個人而言，都跟三人對戰過，但布萊恩永遠會是「GPAT」的候選人之一。

卡特表示：「「他們該成為一起被討論的三人組」，卡特坦言，自己並不清楚為什麼布萊恩長期不在這份名單之中，但他的職業生涯，的確看到布萊恩怎樣從一位高中生，成為知名球星，甚至慢慢逼近喬丹的地位。

在湖人度過了20個賽季，布萊恩作為紫金王朝的傳奇球星，他生涯場均可交出25分5.2籃板4.7助攻1.4抄截，同時他拿下5屆NBA總冠軍、入選18屆全明星賽，奪下1次年度MVP、2次總決賽MVP以及2枚奧運金牌。

此外，2008年北京奧運的「救贖之路」，也成為布萊恩封神之作，他帶領這些球星半夜「加練」，甚至為團隊犧牲，拿到奧運金牌，重返世界冠軍榮耀，「曼巴精神」也存在每位球員的心中。


Vince Carter原先害怕退役！親曝與Kobe昔日對話　稱那是最棒的事

籃網退休「半人半神」Vince Carter15號球衣！他哽咽：這真的很酷

Jamal Murray噓聲中爆發！偶像Carter給他動力　直言「不會逃避」

2024NBA奈史密斯籃球名人堂完整名單出爐　Carter和Billups皆入選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生