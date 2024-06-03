誰才是GOAT?「小飛俠」Kobe Bryant該被列入 卡特：他已證明一切
誰才是史上最佳（G.O.A.T.）？NBA前球星卡特（Vince Carter）日前在美媒體《Bleacher Report》節目上表示，自己很榮幸能跟喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）以及詹皇（LeBron James）等三位跨時代球星同場競技，也強調自己之所以會將3人並列，就是因為上述3個名字「都該列入GOAT的討論之中」。卡特也特別點名Kobe Bryant，因為外界都只只會把詹皇跟喬丹列在一起，但沒有布萊恩，很難有答案。
記者吳政紘/綜合報導
卡特表示，「如果布萊恩的名字沒有入列，那永遠沒有辦法構成一次真正的辯論」，由於卡特個人而言，都跟三人對戰過，但布萊恩永遠會是「GPAT」的候選人之一。
卡特表示：「「他們該成為一起被討論的三人組」，卡特坦言，自己並不清楚為什麼布萊恩長期不在這份名單之中，但他的職業生涯，的確看到布萊恩怎樣從一位高中生，成為知名球星，甚至慢慢逼近喬丹的地位。
在湖人度過了20個賽季，布萊恩作為紫金王朝的傳奇球星，他生涯場均可交出25分5.2籃板4.7助攻1.4抄截，同時他拿下5屆NBA總冠軍、入選18屆全明星賽，奪下1次年度MVP、2次總決賽MVP以及2枚奧運金牌。
此外，2008年北京奧運的「救贖之路」，也成為布萊恩封神之作，他帶領這些球星半夜「加練」，甚至為團隊犧牲，拿到奧運金牌，重返世界冠軍榮耀，「曼巴精神」也存在每位球員的心中。