高通執行長艾蒙主題演講：PC產業將重生 雙A大咖站台力挺
美國高通公司（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）於今（3）日在「2024年台北國際電腦展( COMPUTEX 2024)」發表主題演講，緊扣今年COMPUTEX人工智慧（AI）主題，Cristiano Amon分享智慧裝置上的生成式AI及新世代運算將如何實現全新的體驗及應用。
記者許家禎／台北報導
高通總裁暨執行長艾蒙今日首度現身台北國際電腦展演講，他在會上表示，電腦產業將重生，認為新世代電腦將藉由高通系統晶片來驅動。他說微軟（Microsoft）的Windows正在重新定義個人電腦體驗，提供結合AI的創新能力，生成式人工智慧（AI）將為電腦效率及介面帶來改變，並發輝高效能及低溫的特點。
而今日高通合作夥伴，如華碩、宏碁、HP、戴爾、聯想等多家電腦廠也同步為高通站台力挺。宏碁董事長陳俊聖指出，宏碁的Swift 14 AI是採用高通處理器，Swift 14 AI觀看影片可維持26小時。華碩也說，AI PC的推出將重塑電腦產業。
今日COMPUTEX主題演講，上午由超微執行長蘇姿丰打頭陣，以「高效能運算邁向AI時代」為題進行演說，下午則由高通總裁暨執行長艾蒙以「PC產業將重生」為題接棒。而明（4）日上午有英特爾執行長季辛格以「讓人工智慧無所不在」為題演講，下午聯發科執行長蔡力行主題演講。