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上櫃公司2023年員工薪酬出爐　信驊奪冠！摩斯安心食品吊車尾

▲上櫃公司2023年員工薪酬出爐，信驊奪冠，但旗下有摩斯漢堡的安心食品吊車尾。（圖／NOWnews資料照）
▲上櫃公司2023年員工薪酬出爐，信驊奪冠，但旗下有摩斯漢堡的安心食品吊車尾。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台灣上櫃公司2023年度員工薪酬統計出爐，根據公開資訊觀測站顯示，平均員工薪資居冠的是信驊達345.9萬元，第二與第三名則分別為鈊象的316.7萬元，與晶焱的310.4萬元。至於吊車尾的則是旗下有摩斯漢堡的安心食品，平均每位員工年薪僅28.9萬元，倒數第二與第三分別為亞洲藏壽司平均年薪32.8萬元與米斯特的35.2萬元。

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根據公開資訊觀測站顯示，平均員工薪資居冠的是信驊達345.9萬元，第二與第三名則分別為鈊象的316.7萬元，與晶焱的310.4萬元，崑鼎與鑫聯大投控分列第四與第五名，第六到第十名為力旺、原相、逸達、凌陽創新以及M31。

而整體上櫃公司中，2023年員工年薪超過300萬的除了信驊、鈊象與晶焱外，還有綠能環保類股的崑鼎，平均員工薪資為310萬。另外年薪超過200萬的上櫃公司則共有18家，其中半導體業就佔了8家。

而去年上櫃公司員工薪資行情最差的是，旗下有摩斯漢堡的安心食品，平均每位員工年薪僅28.9萬元，排名倒數第2的是亞洲藏壽司平均年薪32.8萬元，倒數第3則是以服飾品牌Life 8起家，今年剛上櫃的居家生活類股米斯特，平均年薪35.2萬元。

整體員工年薪最低的10家上櫃公司中，有半數是觀光餐旅業，包含豆府、瓦城等知名品牌。另外，更有過半數薪水較前年減少，其中包含高端疫苗。

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