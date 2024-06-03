不是電子業最高！上市員工薪酬最高愛山林 美廉社母公司倒數第一
證交所公布2023年度上市公司全體員工薪酬，不動產代銷龍頭的愛山林以552.6萬元居冠，第二與第三名分別是電子零組件聯德的522.5萬元與貿易百貨三商的494.9萬。至於吊車尾倒數第一名是「美廉社」的母公司三商家購（2905），平均員工薪資費用每人37萬元，倒數第二與第三則是電機機械類的利奇與食品工業的興泰。
記者許家禎／台北報導
根據公開資訊觀測站資料顯示，上市公司2023年度平均員工薪資最高的是不動產代銷龍頭的愛山林達552.6萬元居冠，第二與第三名分別是聯德的522.5萬元與三商的494.9萬。第四與第五名則為聯發科的384.5萬元與聯詠的378.4萬元。
員工平均薪資超過300萬元的上市公司還有台驊投控373.2萬元、勤益控373萬元、華固367.1萬元、創意354.1萬元、祥碩344.2萬元、藥華藥340萬元、遠雄港327.9萬元、精成科321.2萬元、鑽石投資319.2萬元、瑞昱316.7萬元、和泰車311.8萬元。
至於上市公司員工薪酬倒數的則有「美廉社」的母公司三商家購（2945），平均員工薪資費用每人37萬元，為倒數第一。另外，電機機械類的利奇37.2萬，與食品工業的興泰38.1萬元同樣不到40萬元，位居倒數第二與第三名。
至於倒數第四與第五則為油電燃氣的全國40.8萬元，以及大魯閣的43.2萬元。倒數第六到第十名則為大飲43.6萬元、好樂迪44.3萬元、天仁45.1萬元、電機機械的元翎45.1萬元與半導體的易華電45.2萬元。