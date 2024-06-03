夏祭新鮮市！高雄鳳荔季圓滿落幕 活動兩天吸引1.2萬人次
夏祭新鮮市2024年高雄鳳荔季活動於昨（2）日畫下完美句點。此次結合各方創意，天天皆有精彩活動，包括開幕「藝文互動秀」、笑果十足「舞台遊戲」、適合親子的「樂活DIY手創空間」、結合青創商家的「文創市集」、閉幕的「大樹活荔秀」等，加上樂團、馬戲表演和每日推出「限時搶購」秀，都受到民眾的喜愛與歡迎。
記者陳美嘉／高雄報導
2024高雄鳳荔活動第二天，滿滿夏日氣息吸引闔家大小一同出遊，連續二日參觀人潮估計已突破12,000人次，活動結合大樹農特產品，將削金鑽鳳梨和剝玉荷包作為主題比賽，打造出絢爛的拍攝畫面，塑造現場俏皮氛圍，吸引民眾搶拍打卡，藉由網路分享也吸引更多民眾共襄盛舉，達到社群媒體的大曝光。
高雄市長陳其邁2日率領市府團隊參與大樹年度的盛事「2024高雄鳳荔季」，更親自至農特產品攤位區與小農、民眾及小朋友們熱情互動、合影，並參觀大樹姑山倉庫的鳳梨館，現場人山人海。
今年高雄鳳荔季推出的愛水惜水闖關趣味寓教於樂，現場也有鳳荔農民的農特產展售，集點活動可兌換滿額贈品；DIY體驗攤位是遊客最愛活動熱點，不僅有趣好玩還可以製作鳳梨蔭、鳳梨果醬、蔡倫造紙術、紙造大樹等，報名人潮相當踴躍。多樣化的活動選擇滿足親子同遊的樂趣，也讓孩子學習到更多有趣知識，讓遊客留下深刻美好的回憶。
大樹區區長楊明融表示，不論想吃美食、文化輕體驗，或者來一趟深度的體驗行程，大樹都是與家人、好友旅遊踏青的好選擇，歡迎趕快來玩一波一日農夫，體驗道地最鮮甜、最當季的玉荷包及金鑽鳳梨，以行動來感受辛苦的農民們，希望藉由體驗豐富多元的活動，讓貴賓親自見證大樹的進步。