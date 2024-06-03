中國Coser模仿Kobe墜機掀爭議！道歉影片又討罵聲
NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）4年前與13歲的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）在搭乘直升機時失事身亡，令全球球迷感到惋惜。未料，近日一名中國Coser，在一場動漫展上帶著Kobe的面具，甚至帶來自製的簡陋飛機道具，惡意模仿Kobe墜機身亡的場景，掀起大批網友撻伐。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合中國國媒體報導，在浙江杭州的一場動漫展中，一名男Coser頭戴Kobe的面具，穿著湖人隊球衣，帶上紙板做的直升機，並趴在地上，模仿墜機場景，現場有許多民眾圍觀，笑聲此起彼落。
相關畫面掀起爭議，但有別於影片現場的笑聲，中國網友看不下去，紛紛痛批沒素質、毫無下限。未料，社群平台上卻出現疑似該名Coser的朋友護航，聲稱這是創作自由，甚至稱被模仿的Kobe本人都沒意見，此話一出，再度掀起反彈。
一名自稱是是當天扮演Kobe的網友3日上傳道歉影片，先是稱自己沒有做到公共平台出席活動的扮演者該做到的底線，並呼籲大家不要學習，並向所有Kobe的粉絲道歉，但卻在影片最後突切換到帶上Kobe的面具畫面，修理動漫展上那台破爛的紙板飛機，又惹來罵聲。