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《魯邦三世》5位主演全部去世！「峰不二子」增山江威子享壽89歲

▲擔任《魯邦三世》峰不二子的聲優增山江威子，證實因肺炎過世，她是「鲁邦三世TV系列2」最後一位離世的主要演員。（圖／魯邦三世官網、增山江威子官網）
▲擔任《魯邦三世》峰不二子的聲優增山江威子，證實因肺炎過世，她是「鲁邦三世TV系列2」最後一位離世的主要演員。（圖／魯邦三世官網、增山江威子官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名動畫《魯邦三世》聲演「峰不二子」的增山江威子，今（3）日證實已於5月20日因肺炎過世，享壽89歲。而她也是「鲁邦三世TV系列2」最後一位離世的主要演員，網友對於該季的要角山田康雄、小林清志、井上真樹夫、納谷悟朗、增山江威子等5人紛紛離開，感到悲痛不捨。

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▲《魯邦三世》官網證實增山江威子已於5月20日過世，同時感謝她一直以來的聲演協助。（圖／魯邦三世官網）
▲《魯邦三世》官網證實增山江威子已於5月20日過世，同時感謝她一直以來的聲演協助。（圖／魯邦三世官網）
增山江威子是演員、配音員、解說員，幼時她立志成為芭蕾舞者，但12歲時因為肺病放棄，就當增山江威子思考「想要有一個夢想」時，過去因為說話被老師糾正而自卑的她，因為姐夫提議改善演講風格的方式，因而加入兒童劇團，此後對表演產生興趣；她15歲在協助外國電視劇配音時，也對配音感到好奇，此後開始從事廣播、錄音工作，自1963年開始擔任許多動畫聲優，代表作包含《魯邦三世》峰不二子；《麵包超人》咪咪老師、黑暗女王、魔女、黑雪姬、秋風小姐；《一休和尚》伊予之助母親等。

《魯邦三世》官網今天發出訃報，透露增山江威子已於5月20日因肺炎過世，同時也對增山江威子長久以來的「峰不二子」聲演表達感謝，她的公司也證實消息，表示葬禮遵循家人低調意願，僅開放親屬參與。

同為《魯邦三世》班底的栗田貫一，對於增山江威子離世噩耗感到不捨，他表示增山江威子在他心中，一直是很優雅的「峰不二子」，她也總是會分享自己的故事，讓栗田貫一能加入《魯邦三世》這個家族感到自豪與開心。栗田貫一也感嘆，當年《魯邦三世》TV系列2的主要演員山田康雄、小林清志、井上真樹夫、納谷悟朗、增山江威子都相繼離世，感到遺憾與不捨。

▲《魯邦三世》班底之一的栗田貫一不捨好友離世，發文悼念。（圖／栗田貫一X）
▲《魯邦三世》班底之一的栗田貫一不捨好友離世，發文悼念。（圖／栗田貫一X）

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