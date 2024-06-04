自家人去靖國神社撒尿噴漆！中國外交部「明貶暗褒」 不忘酸日本
中國社群平台小紅書網紅「鐵頭」，近日上傳一段影片，高調宣傳自己在日本靖國神社石柱上，撒尿並噴漆塗鴉的畫面，藉此表達對日本排放核廢水的不滿，有日媒指「鐵頭」已於1日搭機逃回中國。3日在例行記者會上，中國外交部發言人毛寧針對此事被提問，除了提醒中國公民理性表達訴求以外，還不忘先暗批靖國神社象徵日本侵略他國的歷史。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
毛寧聲稱，有注意到相關報導，首先她強調，靖國神社是日本軍事主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日本應切實正視並反省侵略歷史，信守承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。在說完上述這段後，毛寧才補了一句：「同時，我也要再次提醒在外國的中國公民遵守當地法律法規，理性表達訴求。」
針對毛寧的回應，不少中國民眾都在相關報導下方留言，打下：「想想為什麼會發生這種事（把問題拋回去）；這麼做的人要知道方式不可取（否定行為的同時沒有否定動機）」、「外交部心裡暗爽」、「這算是國家認證了吧」。
不過也有另一派人馬提醒，鐵頭的行為終究不可取，只會增加海外華人的生存難度，卻遭反對人士回嗆：「少來這套」、「好日子從來不是窩囊出來的你可能不懂」、「海外華人過得好不好，跟我月薪三千有什麼關係」。