墨西哥誕生首位女總統！市場不安　「資本外逃、黑色星期一」充斥

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隨著「資本外逃」、「黑色星期一」等詞彙在金融市場上流傳，墨西哥當局迫切需要採取行動以安撫市場，但薛恩鮑姆的團隊反應卻顯得相當混亂。
另一方面，即將於9月底卸任的現任總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador），似乎決意在離任前推動高爭議的憲法改革，許多反對者都擔心，這些改革將大大削弱墨西哥的民主。
穆迪（Moody）分析總監庫蒂尼奧（Alfredo Coutiño）在週一的報告中寫道，墨西哥在本屆政府執政期間，政治兩極分化的氣氛變得更加嚴重，國家陷入嚴重分裂，需要新總統的政治領導才能恢復團結。而薛恩鮑姆也意識到自己上任後，當務之急是彌平分歧，但尚不清楚她將如何實現這一目標。
76 歲的墨西哥國立自治大學退休文學教授李奧斯（Sara Ríos）則展現對薛恩鮑姆的信心，墨西哥人民前進的唯一途徑是共同努力，「她（薛恩鮑姆）將努力為國家帶來和平，並將設法取得進步，但這是一個緩慢的過程。」28歲的墨西哥廚師費爾南德斯（Fernando Fernández）也表示，希望薛恩鮑姆能做到歐布拉多沒做到的，包含打擊犯罪和毒品販運，認為後者儘管身居高位，卻沒做到應該做的事。