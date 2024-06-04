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墨西哥誕生首位女總統！市場不安　「資本外逃、黑色星期一」充斥

▲薛恩鮑姆雖然當選為墨西哥史上第一位女總統，但後續面臨諸多挑戰，都須她證明其治國手腕。（圖／美聯社／達志影像）
▲薛恩鮑姆雖然當選為墨西哥史上第一位女總統，但後續面臨諸多挑戰，都須她證明其治國手腕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

墨西哥61歲的總統候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），在週日舉行的大選中以壓倒性勝利，當選為墨西哥史上第一位女總統，也讓被外界視為以男性陽剛文化著稱的墨西哥政壇，跨出了改變的一大步。不過有外媒分析指，在新舊政權交替之際，國家面臨艱難的和解之路，後續挑戰讓投資人顧慮頗多，市場湧現不安情緒。

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根據《美聯社》報導，選舉結果公布後數小時，墨西哥貨幣「披索」幣值下跌超過 4%，收在17.71披索兌1美元，墨西哥證券交易所收盤時亦下跌6%。墨西哥本地銀行「Banco Base」的分析主管西勒（Gabriela Siller）指出，薛恩鮑姆的勝利及其政黨在國會獲得明顯多數，引發市場擔憂，因投資人評估，這或將開啟修憲可能性，改變甚至惡化墨西哥的風險平衡狀況，導致資本離開該國。

隨著「資本外逃」、「黑色星期一」等詞彙在金融市場上流傳，墨西哥當局迫切需要採取行動以安撫市場，但薛恩鮑姆的團隊反應卻顯得相當混亂。

另一方面，即將於9月底卸任的現任總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador），似乎決意在離任前推動高爭議的憲法改革，許多反對者都擔心，這些改革將大大削弱墨西哥的民主。

穆迪（Moody）分析總監庫蒂尼奧（Alfredo Coutiño）在週一的報告中寫道，墨西哥在本屆政府執政期間，政治兩極分化的氣氛變得更加嚴重，國家陷入嚴重分裂，需要新總統的政治領導才能恢復團結。而薛恩鮑姆也意識到自己上任後，當務之急是彌平分歧，但尚不清楚她將如何實現這一目標。

76 歲的墨西哥國立自治大學退休文學教授李奧斯（Sara Ríos）則展現對薛恩鮑姆的信心，墨西哥人民前進的唯一途徑是共同努力，「她（薛恩鮑姆）將努力為國家帶來和平，並將設法取得進步，但這是一個緩慢的過程。」28歲的墨西哥廚師費爾南德斯（Fernando Fernández）也表示，希望薛恩鮑姆能做到歐布拉多沒做到的，包含打擊犯罪和毒品販運，認為後者儘管身居高位，卻沒做到應該做的事。

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