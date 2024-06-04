MLB／教士內野手驚傳涉賭！恐遭大聯盟終身禁賽　還有4名球員涉案

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根據美媒《ESPN》報導，Tucupita Marcano在上季效力海盜時，曾進入到傷兵名單，期間他涉及多場自家海盜隊賽事的下注，目前這些賭注的金額與具體細節尚未釐清。而記者Jeff Passan則透露，雖然調查仍在進行中，但官方可能很快就會做出有關終身禁賽的決定。此外，還有另外4名小聯盟球員，也涉嫌在小聯盟賽事中下注而正接受調查，目前這4名球員是誰，則是暫時還沒公佈。
教士球團火速發表聲明 稱調查完成前不發表評論
教士球團稍早則在《華爾街日報》中緊急發表聲明，聲明中寫下：「我們對大聯盟正在積極調查此事完全知情，當時涉案球員隸屬於另一個球團，並不屬於聖地牙哥教士隊。在調查過程完成之前，我們不會發表任何進一步評論。」
24歲的Tucupita Marcano，是於2016年被教士隊以國際自由球員身份簽下，他在2021年被交易至海盜，並在去年11月被教士從讓渡名單中撿回。本季Marcano因前十字韌帶撕裂，尚未替教士出賽過，上個賽季他替海盜隊出賽75場，202個打數中敲出47支安打，另有3發全壘打、18分打點，打擊率則為0.233。
大聯盟今年相當不平靜，除了洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，遭指控竊取大谷超過1600萬美元資金，以償還他非法博弈所欠下的賭債，目前將面臨最高33年的監禁；而勇士小聯盟野手、大谷前天使隊友David Fletcher，先前也被爆出非法賭博，且與水原為同個組頭。如今Tucupita Marcano是否也是在同一家博彩公司下注，目前則是還在調查當中。