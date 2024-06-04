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台積電股東會登場！劉德音退休前最後主持：有挑戰但對未來有信心

▲台積電股東會今（4）日在新竹國賓登場，為台積電董事長劉德音退休前最後一次主持股東會。（圖／記者許家禎攝，2024.6.4）
▲台積電股東會今（4）日在新竹國賓登場，為台積電董事長劉德音退休前最後一次主持股東會。（圖／記者許家禎攝，2024.6.4）

記者許家禎／新竹報導

台積電股東會今（4）日在新竹國賓登場，為台積電董事長劉德音退休前最後一次主持股東會。他致詞時指出，近期台積電股價相對強勁，有賴股東的支持，今年將是台積電大大成長的一年，雖然有挑戰，但會一一克服，且因為在製造與技術的強項，對未來幾年成長深具信心，將持續為股東創造最大的價值。

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台積電董事長劉德音致詞時表示，有各位股東的支持，台積電股價相對強勁。他提到今年是公司大大成長的一年，人工智慧伺服器建置工廠持續升高，先進半導體需求旺，而公司在製造與技術的強項，對未來幾年成長深具信心。

劉德音說台積電是公認技術領先的公司，但公司不會以此為滿，會加速研發投入開發，他說未來我們也知道AI應用運算力遠遠無法滿足，全球製造足跡布局也在積極努力，美、日、德國都用心經營，用新的方法、新的地方、新的社會文化建立台積的新的製造基地。

劉德音坦言台積電面對不少挑戰，但都在學習一一克服，這也是台積電客戶高度信任的原因，公司也致力於各方面的發展，包括技術領先、製造卓越、客戶信任、履行對環境社會的責任，以及良好的公司制度，與持續為股東創造最大的價值。

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