樹科大流設週「新潮獎」登場　學子大秀新潮設計能量

樹德科技大學流行設計系第25屆「新潮獎暨流設週靜態展」活動登場，活動中備受矚目的「新銳時尚設計競賽」，已邁入第八屆，這次競賽主題為「時∙塵」，意旨時間腳步掀起塵埃，破碎重組後所沈澱出的新樣貌。
記者陳美嘉／高雄報導
主要以培植年輕設計師為目標的新潮獎，今年作品議題豐富呈現，此次特別邀請到台灣首位登上英國美術館的服裝設計師王子欣，以及連續參展台北時裝週具紐約時裝秀經驗的新銳設計師魏子淵，還有從業美妝造型十數年的畢業校友張艾文造型師，共同組成設計師評審團，透過業界觀點講評，帶給學生設計創作建議，激發更多新潮設計能量。
流行設計系系主任陳鴻仁認為，同學創作認真積極，新潮獎是成就系上歷年新銳設計師產出的重要一環，希望透過競賽及展出帶給同學們更多激發與鼓勵。系學會指導老師陳佳杏表示，競賽展演專業磨練，學生經歷與搭檔同學磨合或獨自創作，走完決賽歷程實屬不易，創作者皆增強了實力。
副校長兼設計學院院長蘇中和特別出席活動嘉勉同學，他表示，從作品中看感受到同學們的創意，表現非常精采，也期許大家未來能發揮所學專業，走向更寬廣的舞台為台灣流行產業開創嶄新、卓越的新頁。
此次新潮獎決賽評選出14組作品，動態展演後於現場靜態展出，包含「時尚設計組」10組、「創藝實驗組」4組及系上同學優異手工袋包作品。展出時間自即日起至6月5日，每日11時至18時於樹德科技大學設計學院一樓大理石廣場展出。