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漲多拉回壓力？台積電開盤跌2元後翻紅　台股跌33點、來至21503點

▲台北股市昨日大漲逾300點之後，今日遇到回檔壓力，開盤下跌33.57點，來到21503.19點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市昨日大漲逾300點之後，今日遇到回檔壓力，開盤下跌33.57點，來到21503.19點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（3）日漲多跌少，其中輝達大漲近5%、再創歷史新高，不過台北股市昨日大漲逾300點之後，今日遇到回檔壓力，開盤下跌33.57點，來到21503.19點，預估成交量為4300億元。

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大盤回檔之際，中小型股則是在盤面震盪，開高之後一度翻黑，隨後再度翻紅，櫃買指數開盤上漲0.13點，來到點260.58點，預估成交量為1200億元。

權值股全數走低，台積電開盤下跌2元、來到844元，隨後在買單挹注下翻紅；鴻海下跌1元、來到175.5元；聯發科則是下跌10元，來到1260元。

美國股市昨日漲多跌少，唯有道瓊指數收黑，美國ISM公布數據顯示，5月製造業指數降至48.7，低於經濟學家預期的49.8，也不及4月的49.2，連續第二個月下滑且低於50榮枯線，寫下3個月來新低，拖累道瓊指數下跌115.29點或0.3%，收38571.03點；不過其他主要指數表現強勁，那斯達克指數上漲93.65點或0.56%，收16828.67點；標普500指數上漲5.89點或0.11%，收5283.4點；費半指數上漲29.16點或0.57%，收5152.51點。

科技五大天王只有微軟收黑，Meta上漲2.28%，蘋果上漲0.93%，Alphabet上漲0.39%，微軟下跌0.39%，亞馬遜上漲1.08%。半導體股漲跌互見，輝達上漲4.9%，再創歷史新高，AMD下跌2.01%，美光上漲2.54%，博通下跌0.5%，高通上漲0.91%，應用材料下跌0.4%，德儀下跌0.66%。

台股ADR以台積電領漲，台積電ADR上漲2.59%，日月光ADR上漲2.04%，聯電ADR持平，中華電信ADR下跌0.93%。

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