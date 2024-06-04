漲多拉回壓力？台積電開盤跌2元後翻紅　台股跌33點、來至21503點

我是廣告 請繼續往下閱讀
權值股全數走低，台積電開盤下跌2元、來到844元，隨後在買單挹注下翻紅；鴻海下跌1元、來到175.5元；聯發科則是下跌10元，來到1260元。
美國股市昨日漲多跌少，唯有道瓊指數收黑，美國ISM公布數據顯示，5月製造業指數降至48.7，低於經濟學家預期的49.8，也不及4月的49.2，連續第二個月下滑且低於50榮枯線，寫下3個月來新低，拖累道瓊指數下跌115.29點或0.3%，收38571.03點；不過其他主要指數表現強勁，那斯達克指數上漲93.65點或0.56%，收16828.67點；標普500指數上漲5.89點或0.11%，收5283.4點；費半指數上漲29.16點或0.57%，收5152.51點。
科技五大天王只有微軟收黑，Meta上漲2.28%，蘋果上漲0.93%，Alphabet上漲0.39%，微軟下跌0.39%，亞馬遜上漲1.08%。半導體股漲跌互見，輝達上漲4.9%，再創歷史新高，AMD下跌2.01%，美光上漲2.54%，博通下跌0.5%，高通上漲0.91%，應用材料下跌0.4%，德儀下跌0.66%。
台股ADR以台積電領漲，台積電ADR上漲2.59%，日月光ADR上漲2.04%，聯電ADR持平，中華電信ADR下跌0.93%。