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基隆潮境公園山崩！阿姨「邊退邊拍」驚悚瞬間曝光　悠閒樣遭酸爆

▲基隆市潮境公園昨日下午時發生山崩事件，大片山壁無預警崩落，現場卻有女遊客悠閒地一邊後撤步，一邊拿手機拍攝。（圖／翻攝畫面）
▲基隆市潮境公園昨日下午時發生山崩事件，大片山壁無預警崩落，現場卻有女遊客悠閒地一邊後撤步，一邊拿手機拍攝。（圖／翻攝畫面）

記者賴禹妡／綜合報導

基隆市中正區北寧路潮境公園路口昨（3）日下午時發生山崩事件，大片山壁無預警崩落，不少路過民眾將行車記錄器拍下的畫面上傳網路，現場驚悚畫面隨之曝光。沒想到其中一段影片中可見，山壁崩落當下一名現場婦人並非拔腿逃命，而是悠閒地一邊後退一邊反手錄影，讓大批網友狠酸「海景第一排，賺爛了賺爛了。」

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一名PTT網友發文「有沒有土石崩塌，台灣人面不改色的八卦？」他表示潮境公園發生土石崩塌，台灣有不少淡定的中年人，事發時悠閒地一邊後撤步，一邊拿手機拍攝，「好像每天都在發生一樣，是不是能說明山崩對台灣人就是一片蛋糕而已？」

▲女遊客向後逃跑。（圖／翻攝畫面）
▲山壁崩落當下一名現場婦人並非拔腿逃命，而是悠閒地一邊後退一邊反手錄影。（圖／翻攝畫面）
貼文曝光後，大票網友狠酸「她只是運氣比較好，如果彈飛個石頭就是另一個故事了」、「阿桑：我看過的山崩比你吃過的米還多」、「海景第一排，賺爛了賺爛了」。但也有人緩頰「她還能冷靜地跑才好，恐慌的通常也不一定就知道要跑」、「她那個位置看起來應該是沒什麼危險，所以才敢拍吧」。

地質專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鍇紋指出，本次山崩發生，主要是當地地質長期受海浪拍打、強風風化導致，「地震」則是遠因，北海岸許多岬角都是山崩常發生的地區，近期降雨頻繁，民眾前往務必注意。

▲基隆潮境公園山崩。（圖／NOWnews記者 葉政勳攝 2023.06.03）
▲郭鍇紋指出，本次潮境公園山崩發生，主要是當地地質長期受海浪拍打、強風風化導致。（圖／記者葉政勳攝）

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