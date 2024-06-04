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日圓換匯變貴回0.21字頭！善用銀行減碼優惠　換近10萬可省逾千元

▲日圓兌美元一度升破156，日圓換匯價重回「0.21字頭」，銀行建議善用銀行線上換匯及換匯減碼優惠，換匯還可更便宜。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元一度升破156，日圓換匯價重回「0.21字頭」，銀行建議善用銀行線上換匯及換匯減碼優惠，換匯還可更便宜。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美元續弱，日圓兌美元一度升破156關卡，新台幣兌美元升幅不如日圓，日圓換匯價也變貴了，台灣銀行今（4）日早盤日圓現鈔賣出價重回「0.21字頭」，一度來到0.2108元，不過，若善用銀行限時換匯減碼優惠，以單筆新台幣10萬元試算，換日圓可減0.25分，若換44萬日圓，可多省下新台幣1100元，5次換匯優惠最多省下5500元。

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美國經濟正逐步放緩，製造業和營建支出數據遜於預期，提高美國聯準會 (Fed) 今年降息可能性，美元指數貶至3周低點，日圓兌美元一度升破156價位，來到155.96元，新台幣兌美元早盤也續升，只是在台股回跌之下，新台幣升幅不如日圓，目前最高來到32.31元，升值8.6分，之後更翻貶至32.401元，也因此，日圓兌新台幣換匯價也變貴，回到0.21字頭。

台銀日圓現鈔賣價今日早盤一度來到0.2108元，若與4月30日34年低點0.2078元相較，換新台幣5萬元，當時可以換到24萬0615日幣，現在則只能換到23萬7191日幣，等於1個月下來少換3424日幣，相當3碗一蘭拉麵的錢。

不過，臨櫃換匯最不划算，銀行建議可善用線上換匯及銀行外幣減碼優惠活動，目前包括國泰世華銀行、第一銀行及永豐銀行等都有推出不同的外幣換匯方案，大家可多比較。以第一銀行至7月31日限時推出「換匯換到飽」外幣換匯活動，日圓存款及現鈔最高減碼0.08分，若以兌換30萬日圓現鈔為例，約可節省新台幣240元的兌換支出。

國泰世華銀行也挑選國人喜愛的5大旅遊熱點區域，推出「特匯日自由選」活動，只要完成指定任務，便可於次月獲得「特匯券」，1券即享5次換匯優惠，至2024年底前，憑「特匯券」便可透過國泰世華CUBE App任選5大幣別減碼優惠，其中日圓可減0.25分。由於1分等於0.01元，以單筆換匯限額新台幣10萬元試算，使用「特匯券」換日圓減0.25分，若換44萬日圓（以日圓匯率0.21元試算），可多省下新台幣1100元，若使用5張特匯券換日圓，享5次換匯優惠則最多省下5500元。

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