YTR超強被爆約砲男「愛女友只是需要新鮮感」！Soya現身說3字
知名YTR「超強」與「Soya手癢計劃」交往4年，日前宣布分手，當時女方就暗示「他的筋很軟」，超強公開承認交往期間有約砲、出軌事實，坦言「如果劈腿是一種罪，願意入監服刑」。而日前有網友爆料，表示自己的男性朋友也被超強約砲過，下方赫然發現Soya現身留言區，寫下3字：「私，謝謝。」引發各界討論。
記者林奕如／台北報導
超強承認劈腿後，網路多篇爆料文曝光，Dcard出現一則「我朋友跟超強約過」為題，原PO爆料他的男性朋友1年前跟超強約過砲，當時他的男性友人以為超強和Soya是螢幕情侶，「結果做完的時候超強才跟他說他們真的在交往，然後說Soya在逛街，晚點要過去找他，我朋友原地炸裂 （雖然已經做完了就是了），超強還說他很愛Soya，只是需要新鮮感。」
▲YTR超強被爆約砲男「愛女友只是需要新鮮感」。（圖／翻攝自DCARD）▲YTR超強前女友Soya現身留言說3字。（圖／翻攝自DCARD）該篇發文引起超過千則留言討論，超強前女友Soya直接現身，在留言寫下：「私，謝謝。」更湧入不少網友留言直呼「加油，一直很喜歡妳的影片，妳很棒」、「心疼正宮」、「這事情發展也太無限」。《Nownews今日新聞》記者傳訊超強了解事情真偽，本人尚未回應。
超強在3日拍片承認劈腿網紅「短髮女」石靜引發眾怒，「短髮女」石靜則是在IG認錯，她表示，2月時和超強等友人前往馬來西亞拍片，超強在2月27日私下表明心意，並告知決定於3月底和soya泰國出差後提出分手，石靜承認「我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯，我願意承擔，對於soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」石靜也一同曝光私訊正宮Soya的對話紀錄，此舉讓網友不解，認為當小三還要安慰正宮，但也有人認為男方要負最大責任。