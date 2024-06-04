紅海危機未解、貨櫃需求強勁　馬士基1個月內2度上調全年獲利預估

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而這是近一個月內，馬士基第二次上調獲利預期，馬士基執行長發布聲明表示，過去一個月，在紅海持續危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，貨櫃運輸市場進入了一個新階段。儘管貨櫃運輸的需求仍然強勁，但由於航班延誤、航線更長、設備短缺以及導致亞洲和中東幾個主要港口擁堵加劇的延誤，供應受到了負面影響。這種供需失衡對運費產生了直接而深遠的影響。
馬士基進一步說明，經過第一季的穩定之後，許多地區的價格在4月和5月出現上漲勢頭。紅海商船面臨的持續威脅和日益嚴重的供應鏈瓶頸表明這種情況不會很快得到改善。解決這些問題並穩定全球供應鏈需要比預期更多的產能。這促使我們重新評估今年剩餘時間的前景並上調我們的財務指引。
馬士基對於後市情形，他們認為未來會有更多的港口塞船跡象，特別是位於亞洲和中東的港口。海運價格因而飆高，預期在2024年下半年，會助攻財務強勁表現。
上週五（31日）公布的SCFI指數為3044.77點，較前一週上漲12.6%，呈現連8漲，為2022年8月26日、也就是超過一年半以來的新高。4大主要航線再度瘋狂飆漲，遠東-美西40呎櫃（美元）直接大漲18%、達到6168每元，美東漲幅11%、達7206每元，歐洲漲幅也有9.7%、達3740美元，遠東道地中海則是漲11%、來到4720美元。
不僅4大主要航線大漲，包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非周漲幅分別為14.92%、24.07%。
馬士基調高獲利預期不過卻沒有助攻到股價，在歐股表現開高走低，終場收在最低點12055丹麥克朗，不過馬士基ADR股卻表現亮眼，昨日上漲3.67%，來到每股9.33美元。