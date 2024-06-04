名家論壇》蕭徐行／國民黨們　民生議題比監院存廢重要！

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2022年民進黨決定用修憲案炒熱自身低迷的縣市長選情，當初主攻的就是「18歲公民權」以及修憲「廢監察院、考試院」的提案，在國民黨反對下最後只有「18歲公民權」成案成為公投案。迄後，國民黨有任何鄉關廢除監察院的決議與提案嗎？但是國民黨的立院黨團在未經全黨討論之下就以藍白合的理由附和民眾黨的要求、這是有任何權謀之計，還是國會改革擴權擴過了頭，導致像盲劍客一樣毫無目標，恣意廝殺？國民黨這樣的衝動，根本無助於國家政權重分配與組織重組，也無助於2026與2028年兩場選舉的是勝選機率。
更別說立法、行政、司法、考試、監察這五權分立的主張是孫中山先生創立國民黨的理念基礎，如今就因為藍白兩黨對於監察院反彈要求廢除，這無疑不尊重自己的創黨元老，也讓人懷疑為什麼2022年國民黨立院黨團要否決民進黨廢除監察院的提案呢！再者，國民黨如何連自己老祖宗的創立基礎都可以廢掉，又有何需要堅持「九二共識」不可調整的呢。
中華民國憲法生效推動這八十年來，立法與監察兩院之間的院際糾紛多有所聞，廢監察院的主張不曾停歇，但是仍未成真，根本的原因不是執政者拿名位來酬傭或是貪戀權位，而在修憲門檻很高。《憲法》增修條文規定，修憲須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決。至於立法至少要有85席立委出席、64席立委同意，依目前的立院生態，必須要國、民兩黨都同意，才有可能推動修憲案。
立法院長韓國瑜上周五與國民黨立委餐敘時喊話，希望接下來立法委員多提民生法案，「暫緩推動衝突性法案」，促進朝野和諧、議事順利，以緩和國會改革法案三讀闖關，對立加劇的朝野局勢。韓國瑜應是預見了民眾並不關心與己無關的國會改革，國會擴權法案並沒有讓國民黨在社會上得到更多民眾的支持，反而反感度增高，而且有讓社會再分裂的傾向。如果現實為了朝野鬥氣，繼續把監察院、考試院當成朝野廝殺的俎上肉，只是讓社會更動盪，民心更分岐。再說，本屆立委的席次，如果藍綠兩黨不合作，根本不會有修憲的機會。
最後，在社會也對此次國會改革有很深疑慮之下，如果修憲廢除監察院，那監察院職司的彈劾、糾舉和審計等「監察權」職能，概由立法院接收嗎，社會大眾能同意嗎，真需要各黨政治高層共同從長計議，而非圖逞一時之快，讓政府中走了一匹狼，卻來了一隻虎。
民進黨會淪為少數黨，乃因民眾厭惡了過去八年執政黨的敗政失德，並非民眾支持國民黨執政。自新國會就職以來，這數個月的時間除了知道新立委們為了國會改革法案大幹了一架，並引發民眾包圍立法院的動盪外，立法院有通過甚麼福國利民的政策與法案嗎？這樣無所事事的立法院立委們，又怎麼好意思批評監察委員。
由於美國的支持，賴清德政府所面臨的外在局勢暫時並不險峻，加上這次地方縣市長選舉，國民黨執政縣市有多個由新人參選之處者將面臨綠營強力挑戰或是三角督的考驗。民調顯示，這樣大吵大鬧的國民黨顯然並沒有得到多數民眾的認同，或許聽從韓國瑜的建議，改為推動民生法案，主打民生議題，這才是國民黨能夠再次於地方選舉占上風的契機，否則2026年選戰成績不良，國民黨哪還有2028年。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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