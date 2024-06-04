魏哲家看台積電未來處於有利　美國大選影響美建廠？劉德音給答案

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他說，公司將投入數位卓越化，利用大數據和AI提升晶圓廠生產力，營運效率與品質，並持續加強晶圓廠智慧化，深刻客戶服務。魏哲家指出，去年台積電主要成就包括：
- 晶圓出貨量達1200萬片12吋晶圓約當量。
- 先進製程技術的銷售金額占整體晶圓銷售金額的58%，高於前一年度的53%。
- 提供288種不同製程技術，為528個客戶生產1萬1895種不同產品。
- 台積電占全球不含記憶體半導體（也就是邏輯半導體製造）產值的28%。
魏哲家指出，台積電今年第一季營收約5926億4千萬元，稅後純益約2254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.7元。針對第二季展望，預期營收介於196億美元到204億美元之間，毛利率51到53%。展望全年，總體經濟與地緣政治的不確定性持續存在，可能影響消費者信心與終端市場的需求。
因此預期整體半導體不含記憶體今年將歷經更和緩及漸進的復甦，預期今年整體半導體市場不含記憶體將年增約10%，而晶圓製造產業則預期成長中到高段十位數百分比。今年台積電業績將逐季成長，或以美元計算，台積電全年營收估成長低到中段二十位數。
會上有小股東擔憂美國大選結果會影響美國建廠的進度，劉德音表示，現在美國選舉，確實不確定性高，但會跟隨美國民主的結果來繼續合作，且在美國建置晶圓廠是美國兩黨的共識，因此他不認為會有變化。