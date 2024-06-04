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姆巴佩正式轉戰皇馬！簽5年62億天價合約　本人曝心聲：夢想成真

▲法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）稍早正式宣布，將轉戰西甲豪門皇家馬德里，雙方簽下一份5年總價值約1.75億歐元（約合台幣61.8億元）的天價合約。
▲法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）稍早正式宣布，將轉戰西甲豪門皇家馬德里，雙方簽下一份5年總價值約1.75億歐元（約合台幣61.8億元）的天價合約。

記者陳品翔/綜合報導

姆巴佩正式宣布加盟皇馬！法國足壇巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）稍早在個人社群上正式宣布，將轉戰西甲豪門皇家馬德里，根據西班牙媒體報導，雙方將簽下一份5年總價值1.75億歐元（約合台幣61.8億元）天價合約。如今皇馬官方也正式宣佈這項好消息，Mbappe本人稍早則在社群上親自發文，表達此刻的興奮之情，他寫下：「加盟皇馬對我來說簡直是夢想成真。」

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姆巴佩年僅25歲　就已獲得眾多榮譽

綽號「忍者龜」的姆巴佩，現年年僅25歲，但就已拿到過眾多榮譽，包括曾幫助法國隊在2018世界盃舞台上，順利在冠軍賽擊敗克羅埃西亞，捧起大力神盃；2022年世界盃姆巴佩再度率領法國闖進冠軍戰，可惜最終不敵阿根廷，但姆巴佩也拿下「金靴獎」肯定。

將離開效力7年的PSG　姆巴佩稱轉戰皇馬是夢想成真

如今姆巴佩將離開效力7年的巴黎聖日爾曼(PSG)，轉戰西甲豪門皇家馬德里，並與球隊簽下一紙5年合約，皇馬也在社群媒體上發佈姆巴佩的精華影片，歡迎這位法國巨星的到來，而姆巴佩本人也在社群上，親自公佈了這個好消息。

夢想真的成真了。很高興也很驕傲可以加盟我夢想中的俱樂部，沒有人可以懂我現在有多興奮。我迫不及待地希望見到你們，馬德里的球迷，並親自感謝你們的大力支持。」姆巴佩稍早在社群平台《X》上寫到。

皇家馬德里不久前才在歐冠賽場上，以2：0擊敗德甲勁旅多特蒙德，順利收下隊史第15座歐冠冠軍。如今在姆巴佩加入到球隊之後，皇馬戰力相必提升不只一個檔次，他也將與Vinicius Junior、Rodrygo Goes等人組成進攻3箭頭，搭配中場的超級新星Jude Bellingham，形成豪華的前場陣線，也有望打造嶄新的皇馬王朝


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