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高股息ETF比一比！專家教你算配息率　00919奪下息利雙冠王

▲台股高股息ETF受到許多存股族吹捧，市場法人表示，投資時可觀察有無穩定的配息能力再選擇。（圖／NOWnews資料照）
▲台股高股息ETF受到許多存股族吹捧，市場法人表示，投資時可觀察有無穩定的配息能力再選擇。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

台股高股息ETF投資熱，受到許多存股族追捧，但配息率時高時低，讓投資人不知道該如何選擇。市場法人表示，投資台股高息ETF可觀察是否有穩定的配息能力，關鍵指標就是從各ETF官網每天公布的基金淨值組成來解析，像是收益平準金加上資本損益平準金佔淨值比重愈高，就代表可分配收益愈多，也就愈擁有配息能力。

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財富管理達人表示，各投信官網上，每日的「淨值組成為面額」加「收益平準金」，再加上「資本平準金」的總和，而收益平準金與資本平準金是可作為配息來源的項目，兩者相加後的數字除以面額的佔比越高，就代表越具配息能力。

財富管理達人指出，截至5月底為止，規模前5大台股高息ETF分別是元大高股息（0056）2892.44億元、國泰永續高股息（00878）2823.31億元、復華台灣科技優息（00929）2116.93億元、群益台灣精選高息（00919）2067.63億元、元大台灣價值高息（00940）1836.57億元。有機會作為配息來源的項目佔比分別為36.82%、34.72%、26.5%、41.15%、-2.35%，其中，00919佔比最高。另今年以來含息報酬率來看，也是00919以19.09%奪下5檔中的冠軍。

據了解，00919第5次配息估為0.7元創下新高，這5次配息紀錄發配金額分別為0.54元、0.55元、0.66元、0.7元，可以看出其穩定階梯式向上配息政策。若以5/31配息前公告日收盤價25.74元計算，年化配息率10.88%，已連續5季衝破10%，再刷新台股ETF配息紀錄。00919本次除息日為6/24，參與除息最後買進日為6/21，配息發放日7/15，投資人可把握相關投資契機進場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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