YTR超強出櫃認是雙性戀！Soya淚喊「我不可憐」 媽媽1句話神預言
YouTuber「超強系列」與馬來西亞籍網紅「Soya手癢計劃」於4月宣布結束4年的戀情，當時女方暗示男方劈腿，如今超強也坦言自己確實對感情不忠，網路上更出現他約砲男性的爆料，事實上，他過去就曾公開透露自己是雙性戀，當時Soya也表示理解，更落淚支持男友出櫃，媽媽甚至還神預言，如今看來不勝唏噓。
記者吳昕蓓／綜合報導
超強和Soya交往將近4年，2020年兩人剛在一起沒多久，超強便拍攝影片承認自己是雙性戀，他透露很害怕向父母出櫃後，對方會有激烈反應，但媽媽卻只是擔心女友Soya是否知道這件事，告訴兒子性向沒有問題，但不能夠劈腿，無論如何都不能欺騙另一半，爸爸也坦言，只要他快樂健康就好，十分開明。
Soya在看了超強向家人出櫃的影片後，忍不住感動落淚，和對方緊緊相擁，感人溫馨的內容讓不少網友十分感動，由於當時這段影片有引起爭議，Soya還發文力挺男友，強調：「我一點也不可憐」，要大家別覺得自己會被拋棄，還坦言這是她談過最精彩、最快樂的戀愛，「也不是因為他是雙，而是因為他是他。」
這段影片被截圖上傳到論壇Dard上，立刻掀起網友熱議，「超強媽媽神預言，果然還是媽媽了解兒子」、「大家退訂超強就是能幫soya出口氣的唯一方法」、「預言家欸」、「媽：我是全場唯一真預言家，我兒子是我的查殺」，意外再度掀起討論。