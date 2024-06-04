高雄玉荷包荔枝在紐西蘭上架　躍升為第二大海外市場

高市府致力將高雄優質農特產品推往國際市場，農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，首場活動於上週末6月2日紐西蘭都會區奧克蘭當地的超市上架高雄精品玉荷包，儘管單價創新高，市場仍反應熱烈、供不應求。農業局長張清榮表示，今年高雄玉荷包荔枝外銷量約為80公噸，輸紐外銷量預計可達15噸，今年已躍升為台灣荔枝外銷第二大市場。
記者郭凱杰／高雄報導
今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，由市府擔任幕後推手，結合產地、貿易商及國外通路，於美加紐澳各國辦理試吃會、媒體宣傳等拓銷活動，高市府農業局表示今年玉荷包荔枝量少價揚，但因品質好口感佳，紐西蘭市場佔有率仍穩定增長。
紐西蘭為近年亞洲荔枝的進口新興市場，更是台灣、中國、泰國及越南等多國角逐的新市場，然而台灣主打玉荷包荔枝，在紐西蘭不與其他國家進行價格戰，而是以新鮮、高品質的精品定位佔領高端市場，平均每公斤單價破千元仍供不應求。據出口統計資料，今年荔枝外銷量第一仍為日本，而紐西蘭則躍升為第二大的海外市場。 由於檢疫條件嚴格及運輸成本較高，我國水果進軍紐西蘭極具挑戰性，但隨著當地亞洲移民數量的增加以及果品知名度的提升，高市府農業局仍看好紐西蘭市場，輔導貿易商與優質果園合作，玉荷包荔枝仍以新鮮的品質送到消費者手中，並透過試吃活動、網紅行銷等方式拓展知名度，期望提升高雄玉荷包荔枝市場占有率。
張清榮表示，玉荷包荔枝在紐西蘭具有競爭力，未來將持續輔導高雄優質農特產品及精品水果出口紐西蘭，提升高雄農業國際競爭力，同時讓世界各地的消費者都能享受到來自高雄的甜蜜果實。