彭于晏表態了？他PO「陝西是外婆家」 中國粉絲認親嗨翻：老鄉啊
先前總統賴清德在520就職演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」一事後，央視在5月22日隨即發聲明表示：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一。」不少台灣藝人紛紛被逼迫要轉發貼文來表態，沒轉發的藝人還會被中國網友列入觀察名單內。而男神彭于晏雖然沒有轉發微博，但他的工作室卻分享了一張他在陝西漢中拍片的花絮照片，並表示：「路過外婆的家鄉，合影一張。」讓中國網友都認為他是「一家人」，紛紛嗨翻留言狂稱讚彭于晏。
記者洪生儒／綜合報導
彭于晏的工作室近日透過微博發文貼出他在陝西漢中拍攝電影《狗陣》的花絮照，並在貼文中寫道：「路過外婆的家鄉，合影一張。」吸引不少中國網友的注意，許多人都認為他藉此表態，紛紛留言表示：「原來彭艾迪本人的外婆是陝西人」、「彭于晏祖籍原來是在內地啊」、「好多年前，剛從北京回來，我就給漢中朋友說彭于晏老家是漢中的，結果他們說我又喝多了，現在看來我是對的」、「激動了激動了，同為漢中人」、「哇，小半個老鄉啊，我也是漢中人」、「壞了！以後再也不好吹牛逼說自己是漢中彭於晏，本尊的老家真的是漢中。」
其實，彭于晏近年來都在中國積極發展演藝事業，他跟中國女星佟麗婭主演的電影《狗陣》也在坎城影展中拿下「一種注目」單元最佳影片大獎。彭于晏在電影《狗陣》中飾演一位重回到故鄉的更生人，他為了謀生加入打狗隊，沒想到卻在救了一隻黑狗後，因為有了牠的陪伴，意外讓彭于晏慢慢尋回人生的動力，該電影即將在6月15日於中國上映，不少粉絲都相當期待。