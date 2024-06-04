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中部易塞路段　交通局籲善用國1銜接台74系統交流道

▲端午連假中部地區交通疏運措施(圖／交通局提供2024.6.4)
▲端午連假中部地區交通疏運措施(圖／交通局提供2024.6.4)

記者柳榮俊/台中報導

端午節連續假期，台中市政府交通局表示，連假期間預期將湧現車潮，國1豐原至大雅路段易塞車，建議用路人改走台74接國4避開易壅塞路段；剛通車的國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道，因應啟用後的第一個連續假期，將發揮紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道的路網效益，呼籲市民出遊前先查詢「台中交通網APP」即時路況，彈性調整動線，行車一路順暢。

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交通局長葉昭甫表示，國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道5月13日通車後，端午連假是啟用後第一個連續假期。交通局觀察近3周來車流情況顯示，尖峰時段國1往台74線潭子方向(豐原交流道至崇德出口匝道)預期可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向(豐原交流道至西屯出口匝道)大約省下20分鐘，籲請市民朋友多多利用大雅系統交流道進出國1及台74，避開在平面道路等待紅燈的時間，減少環中路、中清路塞車問題。


葉昭甫指出，從以往連假期間的台中市高快速公路交通車流分析，國1豐原至大雅路段較易出現塞車，建議規劃出遊、返鄉的行車路線時，能彈性因應車潮與路線，改走台74接國4避開易壅塞路段；另外，高速公路局在端午節連假期間，每日將彈性增加開放國1南向(大雅至台中路段)及國1北向(大雅至豐原路段)路肩行駛時段，市府與高速公路局將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交通號誌時制，以提升交流道周邊道路的行車效率。


交通局建議，民眾安排午連假行程，也可多規劃利用搭乘大眾運輸工具，交通部公路局推出「113年端午連假客運優惠措施」，提供民眾89條國道客運平日優惠或85折票價，6月7日至10日實施搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市公車，可享有一次基本里程8公里免費優惠；台中市民仍持續享雙十公車優惠，搭公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，省荷包最優惠，享受安全、舒適又環保的公共運輸。


交通局提醒民眾，有關端午節連假國道中部路段詳細疏運資訊及台鐵、高鐵等公共運輸端午連假加開班次資訊，可上交通部高速公路局、台鐵及高鐵網頁查詢，也鼓勵下載「台中交通網」APP與即時交通資訊網，市民朋友開車上路時，能輕鬆、快速取得台中市路況、停車、公共運輸等便利交通資訊。

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