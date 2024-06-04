1300元爆吃海膽等15道料理！米匠華山店開張 獨有「雙層握壽司」
米匠標榜每位1300＋10%元能吃到超有特色的雙層握壽司、炙燒比目魚緣側，以及混搭丹麥吐司、海膽、鮭魚卵、鮟鱇魚肝的金磚，還有炸物、熱食等共計15道精采料理，開創Omakase日式無菜單料理新體驗。繼中山一號店與座落富豪社區的大直二號店之後，粉絲們敲碗已久的三號店-米匠華山店，今（4）日開始試營運，並可接受預約。另外，餐飲集團「初魚」繼鐵板燒、日料之後，也推出全新日系品牌「長浜魚屋」，標榜提供百元即可盡享的黑鮪魚等頂級丼飯。
記者葉盛耀/綜合報導
米匠華山店靠近捷運忠孝新生站，是目前米匠系列中空間感最強、客席數最多、餐點形貌最多元的分店。米匠提到，為凸顯空間感，用餐區設計之初即決定去包廂化，改以分段曲折的板前設計巧妙界定出座位區域分隔，直線與圓弧構建的檜木板前環繞廚師作業檯面，像是一條流動的河，米匠更強調，華山三號店的用餐檯面加深為50公分，不惜大幅增加建材成本只為提升顧客的舒適體驗。
一直以來，米匠系列使用的海鮮以國產為主、進口為輔，採購團隊每週前往宜蘭大溪漁港補貨2-3次，光車程來回就得耗費3小時以上，創辦人提及：「我們與熟識的漁民合作多年，以確保取得的海鮮都是在地撈捕、品質最新鮮！」像是現撈葡萄蝦，以富含礦物風味著稱，還有花甘(深海大魷魚)，肉厚甜糯，另外還有日本黑鮪魚大腹、白魽與馬糞海膽等，套餐中通通可吃到。
還有特別的招牌雙品握壽司，將兩款魚交疊放在壽司飯上，當一同送入口時，不同魚生在味蕾上會交融出一加一大於二的旨味變化。
米匠華山店還在廚房規劃上新增配置，板前一隅的煙燻室集燻、烤、炸等烹調功能，讓套餐菜色得以呈現更多樣的風味與口感。例如鰹魚半敲燒，原本是日本高知縣傳統料理，正鰹背肉先定鹽讓多餘水分釋出，再以稻草炙燒、煙燻至表皮微焦，切片搭配水果醋和爽脆洋蔥絲品嚐，魚鮮和燻香十分合拍。
白油旗魚串和香菇蝦茸丸則是令人食指大動的炸物，富含油脂的白油旗魚切片依序沾裹麵粉、蛋液和細麵包粉酥炸，肉質Q實細膩、多汁酥香。還有塞入葡萄蝦、小甜蝦和荸薺內餡酥炸的香菇丸，飽滿鮮味充盈鼻息。山珍海味的組合風味立體、口感美妙，以上新品皆為華山店限定。米匠華山店將以Omakase套餐形式呈現，每位1300元＋10%，包含握壽司、日式前菜、熱食、炸品、太捲、甜點等共15道佳餚，即日起接受預約。
另外，台灣知名餐飲集團「初魚」迄今邁向第9年，繼鐵板燒、日料之後，也推出全新日系品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格黑鮪魚，從日本九州規模最大的「長濱鮮魚市場」挑選介於120～200公斤、油脂分布完美的黑鮪魚，每周空運來台。首店於遠東百貨信義A13打造摩登日式屋台氛圍，提供百元即可盡享的黑鮪魚頂級丼飯與豪華海鮮丼，像是招牌黑鮪魚丼飯，只要380元就吃得到。