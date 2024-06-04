上市公司員工薪酬排行出爐、愛山林位居第一 台積電下滑10名
證交所公布去（2023）年度上市公司全體員工薪酬，不動產代銷龍頭的愛山林以552.6萬元居冠，第二與第三名分別是電子零組件聯德的522.5萬元與貿易百貨三商的494.9萬。而聯發科為第4名，護國神山台積電則排在第24名。
記者陳郁柔／台北報導
根據公開資訊觀測站資料顯示，上市公司2023年度平均員工薪資最高的是不動產代銷龍頭的愛山林達552.6萬元居冠，第二與第三名分別是電子零組件廠聯德的522.5萬元，並且年增近達6倍拿下「成長王」，第三名則為貿易百貨業三商的494.9萬。第四與第五名則為聯發科的384.5萬元與聯詠的378.4萬元。
員工平均薪資超過300萬元的上市公司還有台驊投控373.2萬元、勤益控373萬元、華固367.1萬元、創意354.1萬元、祥碩344.2萬元、藥華藥340萬元、遠雄港327.9萬元、精成科321.2萬元、鑽石投資319.2萬元、瑞昱316.7萬元、和泰車311.8萬元。緊接在後的還有旭隼、洋基工程、聯華、鴻碩、達發、嘉澤、南僑，而護國神山台積電則是位居第24名，跟111年的第14名下滑了10名。
第一名由營建業愛山林拿下，他們在111年居第20名，112年一口氣躍居第一名，營建業也不只愛山林上榜，還有勤益控及華固，都躋身前十名。