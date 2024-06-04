再傳M痘疫情！台北市增1本土確診案例 40多歲男曾有不安全性行為
台北市衛生局表示，今（4）日新增1例40多歲本國籍男性M痘本土病例，未曾接種M痘疫苗， 113年5月22日出現發燒、肌肉痠痛、鼠蹊部紅疹及毛囊炎等症狀，5月30日就醫後採檢通報，於5月31日確診。該個案無國外旅遊史，但曾有不安全性行為，目前居家自主健康管理中。北市衛生局提醒M痘病毒持續變異，112年9月出現新的Ib分支病毒株，更具人際傳播風險，雖目前國內未檢出M痘新病毒株，但民眾面對M痘疫情仍不可掉以輕心。
記者林莞茜／綜合報導
北市衛生局指出M痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液，如親密接觸之性行為、擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸造成人與人之間的傳染。M痘高風險族群包含近1年有風險性行為者(如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者。
接種疫苗為預防M痘感染最有效方式，截至113年6月3日北市已接種M痘疫苗2萬9,609人次，其中第1劑接種1萬6,372人次、第2劑接種1萬3,237人次，北市M痘疫苗合作醫療院所計17家提供接種服務，其中夜間門診計4診次、假日門診計6診次，北市衛生局呼籲高風險民眾儘速完成2劑疫苗接種。接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，且有接種M痘疫苗之個案，倘發病其症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，康復速度亦較迅速，並可有效降低併發重症之風險。
M痘症狀包含皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等，如出現相關症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關防治資訊，可至北市衛生局網站首頁/主題專區/傳染病預防/M痘防治項下查詢。