雲林麵攤點「2碗麵+1沙拉+1炒菜」！她結帳付1680元傻眼：頭好暈
為了避免消費糾紛，點餐前最好還是先問清楚價格。近日就有一名網友指控，她到雲林縣西螺鎮一間麵店用餐，點了2碗麵、1份沙拉、1份炒菜，結帳時才發現整桌竟要1680元，讓她傻眼直呼「想說一個麵攤能多貴，結果原來有鬼，難怪沒菜單。」照片曝光立即引起外界熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「爆料公社公開版」中發文，表示日前到雲林西螺一間麵店用餐，由於店內沒有菜單，因此她點了2碗麵、1份沙拉、1份炒菜，結帳發現總共要1680元，一問才得知沙拉就要1280元，讓她瞬間頭暈直呼「想說一個麵攤能多貴，結果原來有鬼，難怪沒菜單。」
貼文曝光後，不少網友也覺得價位誇張，「沙拉1280元，2碗麵加1份炒菜也要400⋯好扯」、「老闆一天營業額可能是一般店家一星期的營業額」。《NOWnews今日新聞》記者實際查詢該間麵店，Google評論3.2顆星，有93則評論。
該間麵店評論中確實有不少人抱怨「三份滷肉飯、兩碗擔仔麵、一份骨仔肉、一份沙拉價格1850…骨仔肉的部分根本肉渣加一整盒豆芽菜，沙拉也很普，我只能說不是店家太貴，是我賺的不夠多吃不起。」但也顧客指出「無菜單料理價格雖稍高，但食材新鮮，品質優良，在西螺小地方能長期經營，真的是很用心的店家。」
根據《ETtoday新聞雲》報導，麵店老闆回應，他不知道在網路上被爆料，但並不在意，「做生意本來就是這樣」。麵店開業35年，本來是賣擔仔麵，之後才陸續增加品項，熟客也都習慣了。老闆表示，他當下確實沒有主動報價，但結帳時一定會告知價格細項，他也喜歡與客人討論價格，因為餐點可以客製化，只怕客人回應「你處理就好」，之後又說是黑店。