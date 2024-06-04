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台股回檔修正！黃仁勳概念股欲振乏力　6檔攻漲停、2檔更創新天價

▲台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日開展，不過台北股市今日卻沒有趁勢走高，反倒迎來賣壓。（圖／NOWnews資料照）
▲台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日開展，不過台北股市今日卻沒有趁勢走高，反倒迎來賣壓。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日開展，不過台北股市今日卻沒有趁勢走高，反倒迎來賣壓，而輝達執行長黃仁勳在前（2）日演講時點名的43家台廠則是漲跌互見，依舊有6檔攻上漲停，其中艾訊及宸曜更是創下歷史新高價。

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台北國際電腦展今日開展，輝達執行長黃仁勳親赴現場供應鏈廠商攤位參觀，成為展場上的焦點，而黃仁勳2日在台大綜合體育館，以人工智慧如何帶動全球新產業革命發展為主題進行演講，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等供應鏈董事長親自出席參加，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長。

黃仁勳秀出背板列出輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係，多家上市櫃的公司都名列其中，包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、新漢、宸曜、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。

這些點名的43家廠商中，昨（3）日就有14檔亮燈漲停，25檔收紅，2檔走跌，2檔收平。不過今日大盤出現回檔賣壓，盤中一度下跌逾200點，黃仁勳概念股也是下跌居多，不過截至下午12點30分還是有六檔亮燈漲停，包括圓剛、艾訊、益登、慧友、宸曜、曜越6檔衝上漲停鎖死，其中艾訊及宸曜創下歷史新高價，艾訊來到117.5元，宸曜來到189.5元。

截至下午12點30分其餘走高的黃仁勳概念股有：醫揚上漲逾4%，研揚上漲逾3%，新漢、巨大上漲逾2%，京元電子、研華、神達上漲1%以內。其餘則是走低表態，德律打入跌停，廣運下跌逾6%，中光電、所羅門、聰泰下跌逾5%，弘憶股下跌逾4%，凌華、光寶科、麗臺、華碩下跌逾3%，宏碁、微星、勤誠、聯發科、鴻海、華擎下跌逾2%，仁寶、聯電、迎廣、日月光投控、緯創、緯穎下跌逾1%，台積電、英業達、欣興下跌1%之內。

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