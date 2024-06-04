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獨行俠2名歐洲球星誰強？老闆Cuban笑稱：Dirk會搶著說Luka比較強

▲NBA達拉斯獨行俠昔日球星Dirk Nowitzki(左)曾在2011年率隊奪下總冠軍，至於現任一哥Luka Doncic如今則也率獨行俠闖進總冠軍賽，要力拼隊史第2座冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA達拉斯獨行俠昔日球星Dirk Nowitzki(左)曾在2011年率隊奪下總冠軍，至於現任一哥Luka Doncic如今則也率獨行俠闖進總冠軍賽，要力拼隊史第2座冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽G1即將在本週五（7）日台灣時間早上8：30正式點燃戰火，由東區強權波士頓塞爾提克對決西區勁敵達拉斯獨行俠，而獨行俠也是自2011年奪冠之後，睽違13年再度闖進總冠軍賽，他們也要力拼隊史第2座冠軍。然而獨行俠老闆Mark Cuban對於現任球隊一哥Luka Doncic的表現相當滿意，過去上節目時也曾開玩笑地表示：「Dirk （Nowitzki）也會搶著告訴你Luka比他還強！」

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Doncic和Nowitzki誰強？　Cuban笑稱Dirk本人會告訴你

獨行俠老闆Mark Cuban過去一段登上由勇士前鋒Draymond Green，所主持的Podcast節目片段，近期網友被挖出，談到了Luka Doncic與Dirk Nowitzki2名球星，誰的實力比較強，Cuban則是開玩笑地表示：「我完全沒有要不尊重Dirk （Nowitzki），他知道我愛他愛得要死，我跟他認識非常久了，可是就連Dirk本人也會搶著告訴你，Luka比他還強。」

而Dirk Nowitzki稍早也看到了這則片段，他則笑說：「好消息是Mark根本不懂籃球，所以他也不知道，自己到底都看了些什麼。」隨後Nowitzki說完後與主持人都大笑了出來，並表示這是開玩笑的，他跟Mark Cuban的感情真的很好。

Nowitzki謙虛稱讚後輩　稱Doncic做到許多很難得事情

Dirk Nowitzki最後則是謙虛地表示：「老實說我必須說他講得很好，Luka Doncic得分能力不只很好，他的得分甚至領跑全聯盟，他的傳球視野、在場上的全能性，還有籃板球等等，我記得他去年有一整個月場均繳出大三元成績，他能做到的那些事情，說真的我從來都沒有辦法做到。

根據數據統計，Luka Doncic生涯前6年在季後賽上，有25場比賽最終拿下30分以上，成為NBA歷史上第7多的球員，超越總冠軍戰對手Jayson Tatum的24次。而本季例行賽加上季後賽，Doncic共有55場比賽至少拿下30分5籃板5助攻成績，也超越1961年的「大O」Oscar Robertson，創下單一賽季紀錄。


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