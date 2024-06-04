大蛇丸剷肉30公斤！曬脫衣照曝「身形變化」 粉絲震撼：腰身太扯
百萬Youtuber大蛇丸過去是團體「狠愛演」的成員之一，在團體解散後，團員們各自在事業上都有著很好的發展，大蛇丸也憑著他親切、幽默搞笑的形象，獲得死忠鐵粉的支持，繼續在他的網紅事業上前進。大蛇丸先前透露自己在實施健身計畫，僅花費了半年的時間就減了30公斤，更在昨（3）日曬出自己赤裸上半身對鏡子自拍的照片，驚人的減重成果讓不少網友看了都震撼表示：「居然有腰身了！太扯。」
記者洪生儒／綜合報導
大蛇丸先前遭到酸民惡毒批評「胖到覺得噁心」，讓他下定決心要開始減重，除了積極展開健身計畫之外，大蛇丸也會搭配飲食控制，選擇讓自己吃得健康，沒想到他竟在半年內就成功減重30公斤，先前也曾公開自己的飲控菜單，光是吃2餐就破千元，讓許多粉絲都感到非常震驚。而大蛇丸3日在社群上PO出自己赤裸上半身對著鏡子自拍的照片，整個人的身形消瘦超明顯，腰間的肉也少了很多，他也在貼文中開心寫下「身材越來越調皮了！」，似乎是對於瘦身成果感到很滿意。
不少網友看到大蛇丸超狂的瘦身成果照之後，都紛紛留言表示：「乾！居然有腰身了欸」、「瘦下來之後真的會有一堆贅皮，等皮去掉之後看起來更厲害」、「蛇丸加油！想看你瘦回學生時期」、「太扯！丸哥有水蛇腰了」、「靠！超猛的，真的是快要變成另一個人了」、「快可以再去挑戰洋蔥家的浴室了」、「我好像看到腰了，真的好感動好勵志啊！蛇丸繼續加油堅持下去。」
其實，大蛇丸之前曾透露過，自己現階段是以「兩位數為目標」，為了可以瘦下來，他也戒糖很久，並透過運動和搭配健康飲食，讓自己可以漸漸朝理想中的體重邁進。如今終於可以看到腰身，相信大蛇丸再繼續堅持下去，不久後一定能達到他心目中的理想模樣。