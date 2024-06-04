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黃仁勳概念股、權值股欲振乏力　台股下跌180點、跌破短期均線

▲台北股市今（4）日迎來回檔修正，終場下跌180.14點或0.84%，收在21356.62點。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（4）日迎來回檔修正，終場下跌180.14點或0.84%，收在21356.62點。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日盛大開展，沒想到沒有成為台北股市上漲動力，反倒迎來回檔修正，電子權值股、航運股相繼走低，最低點一度下跌227.79點、來到21356.62點，尾盤跌幅收斂，終場下跌180.14點或0.84%，收在21356.62點，跌破短期均線5日、10日線，成交量為4419.57億元。

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大盤迎來回檔壓力，中小型股早盤表現相對強勁，一度來到261.95點，不過不敵賣壓，終場下跌1.26點或0.48%，收在259.19點，回測5日線，成交量為1390.43億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、精英、廣運、長榮航、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣運、奇鋐、聯發科。

今日電子成交比重維持在6成以上，跟昨日相比提高到67.2%。不過今日壓盤重心還是在電子權值股，台積電開高後跳水翻黑，最高一度來到851元，上漲5元，可惜不敵賣壓，最低一度來到837元，終場下跌7元或0.83%，收在839元，跌破5日線，拖累大盤指數就有56點；鴻海則是開平走低，最低一度來到170元、下跌6.5元，終場下跌5.5元或3.12%，收在171點，拖累大盤指數有23點；聯發科也同樣開低走低，最低一度來到1220元、下跌50元，終場下跌30元或2.36%，收在1240元，拖累大盤指數就有12點。

此外，今日壓盤重心也在AI概念股身上，尤其以前幾天漲多的機器人概念股跌幅最重，羅昇、廣運慘遭跌停，所羅門、欣技下跌逾7%，和椿、盟立、廣明下跌逾6%，昆盈下跌逾5%。

而輝達執行長黃仁勳在2日所欽點的43家台廠也是今日觀盤重點，43檔跌多漲少，不過還是6檔個股逆勢亮燈漲停，包括曜越、益登、慧友、圓剛、宸曜、艾訊，其中艾訊、宸曜再創新天價，艾訊來到117.5元，宸曜來到189.5元。其他也有走高的個股，醫揚、研揚上漲逾3%，巨大上漲2%，新漢上漲逾1%，迎廣、研華收在平盤。其餘個股則是收黑表態，德律、廣運打入跌停板，所羅門、中光電、聰泰下跌逾7%，麗臺下跌逾6%，弘憶股下跌逾5%，凌華、光寶科、鴻海、勤誠下跌逾3%，華擎、廣達、技嘉、華碩、宏碁、立端、聯發科、微星下跌逾2%，仁寶、緯創、聯電、緯穎下跌逾1%，神達、日月光投控、台積電、英業達、欣興、和碩、台達電、京元電子下跌1%以內。

走跌的不只是電子股，非電族群由航運股領跌，類股指數下跌逾1.1%。中櫃下跌逾6%，正德下跌逾3%，新興、萬海、陸海、長榮、裕民下跌逾2%，四維航、中航、嘉里大榮下跌逾1%。

不過還是有族群逆勢抗跌，首先是生技族群，今日多檔亮燈漲停，包括晉弘、科懋、安克、商之器、科妍，其餘個股也表現亮眼，達邦蛋白上漲逾7%，雙美上漲逾6%，永昕、長佳智能上漲逾5%。

此外還有續強的營建股，類股指數逆勢上漲0.46%，聯上發上漲逾7%，坤悅上漲逾5%，隆大、遠雄上漲逾4%，冠德、森寶、愛山林上漲逾2%。

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