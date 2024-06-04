滴妹手搖店營收2億不給股份！阿滴宣戰「我自己開店」實現諾言了
百萬YouTuber滴妹2020年創立手搖飲料品牌「再睡5分鐘」全台已有15家直營店，2023年營收接近2億元，日前更宣布開放加盟。哥哥阿滴日前抱怨，向妹妹要股份卻遭已讀不回，決定要自己出來開手搖店，正式向妹妹宣戰。2日他也實現諾言宣布「多喝水搖店開幕」，親自現身搖水給大家喝。
記者薛羽彤／綜合報導
阿滴上個月突宣布發文指控，妹妹的手搖飲品牌越做越大，「但是身為哥哥的我跟她要股份的訊息，她一直已讀不回，怎麼辦？」阿滴決定自己也要開一間與之抗衡的「水搖店」，他還在滴妹的店門口，舉著牌子寫著「滴妹一直不給我飲料店股份，我決定自己開店了！」甚至他還指著滴妹的人形立牌，舉著牌子寫上：「我要向全糖女神宣戰！」
阿滴宣戰妹妹的貼文吸引10萬人點讚，觸及率超過130萬人，連他自己也嚇到，笑說：「原來大家很想要看到我跟我妹吵架 ？」2日他發文實現諾言，「多喝水搖店開幕！雖然下雨，但人還是很多！」他在餐車上拿著雪克杯搖水搖，「搖好搖滿把一杯杯多喝水送到客人手上，還會在搖的時候跟大家一起笑出來，真的很認真的在做挺搞怪的事」，藉著活動提醒大家要多喝水。