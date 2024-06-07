晚期甲狀腺癌轉移到骨肺！多科複合治療給力　她成功擺脫輪椅

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針對此病患的治療，陳華宗指出，先是在2020年初完成兩側甲狀腺全葉切除、胸壁腫瘤切除及兩側胸大肌轉移皮瓣修補胸壁缺損等手術，隨後再接受一次大劑量放射碘治療，並在花蓮慈院長期服用甲狀腺素補充治療。
不過一段時間後，病人出現胸部以下麻木和行走障礙等神經症狀，需坐輪椅，檢查後發現是癌細胞壓迫到胸椎脊髓， 因此由骨科緊急開刀減壓並固定脊椎，再接受放射治療，神經症狀才逐漸緩解，隨後開始接受復健治療，終於從輪椅代步恢復到正常行走。
多數甲狀腺結節是良性 應定期追蹤
陳華宗表示，後因新冠疫情，該患者無法再北上接受放射碘治療，但使用健保給付標靶藥物（lenvatinib）兩個月後，肺部電腦斷層檢查顯示米粒狀轉移病灶已完全消失，後續胸椎磁振造影追蹤也顯示胸椎骨溶及後壓現象明顯改善。
經數年治療，此病人至今未發現肺部有再犯現象，而標靶藥治療期間，雖曾出現高血壓、腹泄、體重減輕等副作用，但經調整藥量後，症狀也顯著緩解。
陳華宗強調，大多數甲狀腺結節是良性的，定期追蹤觀察即可，若被診斷為惡性腫瘤，應及早接受適當的手術、放射碘或甲狀腺素治療，但即使確診時已為晚期，也不要放棄希望，透過多科團隊複合式努力治療，病情仍有機會控制穩定。