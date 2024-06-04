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比50歲香蕉哥哥看起來還老！49歲翁立友「展現高EQ」親自回應了

▲被說比50歲的香蕉哥哥（左圖）看起來還老，49歲翁立友現身金曲獎入圍記者會，高EQ回應：「心態年輕就好！」（圖／香蕉哥哥、翁立友臉書）
▲被說比50歲的香蕉哥哥（左圖）看起來還老，49歲翁立友現身金曲獎入圍記者會，高EQ回應：「心態年輕就好！」（圖／香蕉哥哥、翁立友臉書）

記者黃雅琪／台北報導

金曲歌王翁立友，今日出席入圍金曲獎「最佳台語男歌手」獎項記者會。49歲翁立友被問到，比50歲香蕉哥哥小1歲、卻長相「著急」，他高EQ回應：「心態年輕就好！」直誇現代人都很會保養。提到與神祕辣妻婚姻現況，翁立友則表示夫妻倆很幸福。

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翁立友曾在2009年勇奪金曲獎座，金曲歌王翁立友今年以專輯「刀馬旦」，入圍第35屆金曲獎「最佳台語男歌手」獎項，相隔6年再度入圍，翁立友開心現身直呼：「感謝老天的疼惜，入圍即是肯定，感恩評審老師的鼓勵！」

一直忙於演出活動的他，近來經常在台灣各地開車自駕漫遊，隨心所欲的過生活，實現「上台享受掌聲，下台享受人生」的生活理念，翁立友笑說不敢用幸福來形容自己，目前努力用心生活來面對每一天。

▲翁立友坦言與愛妻私下很甜蜜，一直都有生小孩的計畫。（圖／翁立友臉書）
▲翁立友坦言與愛妻私下很甜蜜，一直都有生小孩的計畫。（圖／翁立友臉書）
翁立友與圈外豪乳辣妻結婚2年，低調祕婚至今愛妻身分仍然保密到家，他出席記者會被發現手上沒戴婚戒，翁立友澄清工作的時候不習慣戴飾品，老婆知情也沒有怪罪。

他強調老婆是很低調的人，私下是他的小粉絲，屆時金曲獎頒獎典禮不會一同出席；生小孩在夫妻倆的計畫中，但不會「按表操課」給對方壓力：「又不是當兵，不想給她壓力！順其自然。」

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