金曲35／表演名單曝！血肉果汁機登小巨蛋　熱狗〈髒藝術家〉登場

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這回除了要將其獨特的宮廟鬼神、金屬硬核的音樂風格帶到金曲聖殿中，更預告將「號召歌迷」一起完成金曲舞台演出，他們也公布七月演唱會的嘉賓是MC HotDog熱狗，透露未來將會和熱狗有歌曲上的合作，表示「做酷的事情」一直是血肉的靈魂，請大家拭目以待。
連續兩年角逐歌王寶座的MC HotDog熱狗，這次也將登上舞台帶來演出，談及連續兩年入圍，熱狗自信表示：「很開心！代表這兩年發的專輯都是有質量的，以前入圍沒有什麼特別的感覺，但連續兩年讓我覺得自己好像有點料，蠻帥的！」至於表演內容，熱狗則透露會帶來新歌〈髒藝術家〉和大家分享。也不忘向饒舌新生代的後輩們喊話，不用太在意獎項，因為那些都沒辦法去定義或是否定你，做音樂是為了自己，並鼓勵後起之秀可以多寫一點和真實生活有關的歌。
去年以新人之姿一舉入圍多項並奪下「最佳新人獎」的洪佩瑜，今年（2024）將以表演嘉賓的身分出席《第35屆金曲獎》，回歸歌壇就連續兩年參與金曲盛會的她開心表示：「身為一位表演者，能夠站上舞台演出就是最好的鼓勵與動力，不論用什麼方式參與，在不同的角色裡能分享與獲得的都遠遠超乎想像，會更專注、更享受地去準備，也期待看見台下入圍者們閃閃發亮的模樣。」談到表演內容，洪佩瑜則透露將會分享自己所看見、感受到以及和我們一起擁有的。