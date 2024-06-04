內幕／傅崐萁強推花東三法踢鐵板　黨內怨聲＋白不挺他態度放軟了

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傅崐萁先前誓言，要在7月16日會期結束前完成三讀，昨天新聞稿中，也仍稱「本會期順利三讀為努力目標」，今早傅卻緊急改口，稱「黨內有共識才會推」。
據了解，日前好不容易經過四次院會，挑燈夜戰通過國會改革相關法案，黨籍立委早已身心俱疲，傅崐萁現在又要強推花東三法，黨內早醞釀不滿。立院人士質疑，立委們不過上任也才4個多月，當初國民黨條列了32案優先法案中的都沒處理，就要在國會改革相關法案通過後，強推更具爭議性的花東三法，「大家實在有苦不敢說」，結果傅崐萁現在稱有共識要才會推，讓該人士不滿痛批「黨內哪有共識？」
黨內人士也說，早有多位立委私下表達對花東三法的反對，且在今天早上黨團大會中，不少立委輪番發表建言，不論新科、資深藍委都說話了，像是國民黨立委林沛祥、魯明哲、鄭天財、賴士葆等人都發表意見，建議可以嘗試先推一案，不要三法一起推。
黨內人士評估，傅崐萁就是聽到黨內立委意見紛紛，再加上517立法院會時，看見黨籍立委們和綠委發生激烈肢體衝突，傅行事作風不再像先前如此強硬，開始會聆聽藍委意見，才在黨團大會後受訪時，改口「黨內一定是有完全的共識才會推動」。
不只黨內不挺，就連好戰友、民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪也稱，花東快速道路不贊成用特別預算的方式，而環島高速鐵路也要由新部長表達專業看法後，才會再進行進一步的評估，削弱了傅敢硬推的力道。
黨內人士認為，花東三法現階段在黨內面臨反對意見，民進黨側翼又不斷抹黑是「錢坑法案」、民眾黨表態不挺，再加上近期國民黨雪崩式支持度，花東三法要在本屆順利通過的可能性可說是「微乎其微」。