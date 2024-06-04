唐治平73歲媽媽陳屍頂樓！舊愛丁寧得知死訊震驚：讓我平復一下
45歲男星唐治平的媽媽在昨（3）日下午1點被發現在住家頂樓身亡，警方在通知死者兒子時，發現他精神狀態不佳，整個人完全無法溝通，甚至不清楚73歲的媽媽是怎麼從家裡離開的，過了整整2天半之後才從警方口中得知媽媽已經輕生離世的消息。而唐治平至今仍未出面發聲回應，不過與他曾談過姐弟戀的丁寧，在得知唐治平媽媽死訊後則震驚表示：「先讓我平復一下。」
記者洪生儒、林奕如／綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，唐治平與丁寧曾談過一段轟轟烈烈的姐弟戀，最後雖然分手，但兩人依然還是朋友，唐治平的媽媽也曾幫忙丁寧帶過孩子，丁寧在得知唐治平媽媽輕生的消息之後回應表示：「先讓我平復一下。」整個人震驚到無法言語。後續丁寧又透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》記者：「已經一段時間沒聯絡，對於狀況不清楚。」
其實，唐治平過去因出演《花樣少年少女》、《白色巨塔》而竄紅，也曾到中國拍戲發展，但欠債與暴瘦的負面新聞也接連不斷，後來也曾街拍三立電視的八點檔，還在2022年以電視劇《我家的美好時光》入圍金鐘視帝，但後來演藝事業仍沒有起色。唐治平過去也曾因為他拿泰國護照，到中國拍戲簽證出了問題，讓他整整4年的時間都無法回到台灣探望媽媽，更透露自己沒有歸屬感，「走到哪都過得很辛苦」。
此外，從唐治平臉書最新更新的貼文中可以看到，他在上個月26日上傳自己截圖2021年跟好友的對話，朋友擔心的說：「怕你想不開。」唐治平則回應：「不是這種路線的」，接著又分享自己泰拳打得很好，「說不定以後可以走動作明星路線，接班甄子丹。」突然其來改變話題，讓朋友也摸不著頭緒。
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