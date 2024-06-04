名家論壇》楊威利／劍指中國　美國強化菲律賓防務

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※軍事經濟雙管齊下。
※不同盟幫有不同做法。
新聞
五月底外界報導美國將在呂宋島麥格塞堡設置多國聯合戰備中心（JPMRC），消息一出中國自然大力反對。
※菲律賓戰力突飛猛進
為因應中國威脅，近年美國加強對亞太地區國家的防務，其中美國強化菲律賓防務。首先是4月上旬堤豐飛彈（Typhon）系統的部署。
這型飛彈系統一方面可以發射巡弋飛彈，一方面可以發射標準六型飛彈，簡單的說就是攻守兼備的系統，雖然標準飛彈防守的範圍比較短，但巡弋飛彈的射程卻可以很長，不論美國是否由駐軍操員作這些裝備，這都代表菲律賓有了攻擊性極長的武器。
美國提供裝備與或派駐官兵操作武器外，慣有的聯合演習也持續進行，例如2024年肩並肩演習（Exercise Balikatan），這場演習中菲律賓動員了迄今為止最多人數的軍事演習，主要原因是讓最多的菲律賓官士兵有這種聯合演訓的經驗值。這當然會增加盟軍的戰力。
美國第三支箭是在呂宋開設聯合戰備中心（JPMRC）。這是由美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）的談話。這處中心是除了阿拉斯加與夏威夷外的第三處訓練中心，美國直接往前推的後果固然是增多訓練場地，第二個想法是周邊國家日後若有這種演訓需求時可以直接前往當地受訓，不必遠去夏威夷訓練，這對所有國家的戰訓經驗都會提升。美國也是透過強化盟國的戰力藉以分擔自己亞太地區的防務。
最後一支箭還是各類基地的設置，這些基地很可能是監視哨或是小型基地，但主要是供相關巡邏機艦的加油補給，這些對機艦的出勤率很有幫助。不過這些基地非過往的大型軍事基地會，這些詐型軍事基地會引發民怨，取而代之的是蓮花小型基地。這類基地小歸小但就像蓮花一樣到處在池塘上展開。先前美菲談好的5處基地目前增多到9處。
除美國幫助外，菲律賓自己也強化軍備，例如向印度採購的布拉莫斯飛彈已經到位，主要部署位置為巴拉望群島，用於扼守南海地區中國軍隊的動態。
※軍事經濟雙管齊下
除了強化軍事作戰外，美國也在經濟上加強與菲律賓了合作，這就是呂宋經走廊，雖然這是小馬可仕總統主導，但美國也大力參與其中，提升菲律賓經濟實力，將菲律賓納入相關的供應鏈內，其實這都有助於大家發展經濟，最低限度也可以弱化中國對這一區的經濟介入。
這項經濟合作的主要項目就是加強基礎建設，例如港口、機場、鐵路、能源工業以及連接蘇比克灣、克拉克和馬尼拉的半導體供應鏈。軍事與經濟雙管其下或許都是美國的算計內。用這種方式的支援當然會比租借大型基地來得划算，畢竟這會讓菲律賓大眾都有飯吃。
※不同盟幫有不同做法。
美國亞太地區重要盟邦首推日本與韓國，日韓兩國雖有竹島糾紛，但美國分別都在這兩國有駐軍，分別應對北韓與中國。台灣雖然與美國沒有邦交，但卻透過大筆軍售強化台灣防務，這種作法有好有壞，固然美軍武備強大且多半有實戰經驗，但這也遏止其他國家銷售台灣新銳武器的可能性。這種作法還有一個隱憂是，台灣的經濟狀況的支撐力。
比較難有外購軍備機會的菲律賓，過往是靠其他國家的捐贈來完成軍備，例如日韓兩國的海巡船等，近期則因經濟狀況許可而外購部分武器，其中黎剎級護衛艦是最為顯著的，這級軍艦配備垂直發射系統！
布拉莫斯飛彈是另外一個顯著案例，這型飛彈算是菲律賓的反艦利器，賦予菲律賓部分的船艦嚇阻能量。雖然這型飛彈是印度體系，但只要菲律賓負擔得起，是否是美國製造就不那樣重要了。能對抗中國就好。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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