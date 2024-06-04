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翻臉不認！外資反手調節235億　台股跌180點、失守短期均線

▲台北股市今（4）日迎來回檔修正，三大法人合計賣超190.78億元。(圖／freepik)
▲台北股市今（4）日迎來回檔修正，三大法人合計賣超190.78億元。(圖／freepik)

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（4）日迎來回檔修正，終場下跌180.14點或0.84%，收在21356.62點，跌破短期均線5日、10日線，成交量為4419.57億元；三大法人合計賣超190.78億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超235.58億元；投信「連3買」，今日買超68.64億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超23.84億元，合計三大法人賣超190.78億元。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今日盛大開展，沒想到沒有成為台北股市上漲動力，反倒迎來回檔修正，電子權值股、航運股相繼走低，最低點一度下跌227.79點、來到21356.62點，尾盤跌幅收斂，終場下跌180.14點或0.84%，收在21356.62點，跌破短期均線5日、10日線，成交量為4419.57億元。中小型股早盤表現相對強勁，一度來到261.95點，不過不敵賣壓，終場下跌1.26點或0.48%，收在259.19點，回測5日線，成交量為1390.43億元。

今日電子成交比重維持在6成以上，跟昨日相比提高到67.2%。不過今日壓盤重心還是在電子權值股，台積電開高後跳水翻黑，最高一度來到851原，上漲5元，可惜不敵賣壓，最低一度來到837元，終場下跌7元或0.83%，收在839元，跌破5日線，拖累大盤指數就有56點；鴻海則是開平走低，最低一度來到170元、下跌6.5元，終場下跌5.5元或3.12%，收在171點，拖累大盤指數有23點；聯發科也同樣開低走低，最低一度來到1220元、下跌50元，終場下跌30元或2.36%，收在1240元，拖累大盤指數就有12點。

今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、精英、廣運、長榮航、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣運、奇鋐、聯發科。

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