逛市集巧遇韓國瑜「見他這舉動」！柯志恩讚嘆：真心佩服
國民黨立委柯志恩今（4）日去逛立法院的台東產業行銷市集，期間遇見立法院長韓國瑜前來打招呼，並馬上和大家打成一片，隨後又匆匆趕回議場主持議事；柯志恩忍不住讚嘆，「真心佩服韓院長切換角色的功力，當下也把握機會和院長溝通許多仍未通過的民生法案。」
記者王德蓉／綜合報導
柯志恩在臉書發文表示，「今天的立法院沒有衝突，只有福國利民的法案！」歷經10年的催生，在朝野一致支持之下，今上午三讀通過「再生醫療法草案 」、「再生醫療製劑條例草案」雙法，開啟再生醫療新里程，很開心能為再生醫療的安全品質、維護病人治療權益盡一份心力。
話鋒一轉，柯志恩透露自己逛了立法院的台東產業行銷市集，是由同黨立委黃建賓協助在地青年北上來推銷產品，買了自己最愛的霜淇淋，還遇見韓國瑜前來打招呼，並馬上和大家打成一片，隨後又匆匆趕回議場主持議事，「真心佩服韓院長切換角色的功力，當下也把握機會和院長溝通許多仍未通過的民生法案。」
柯志恩提到，下午的院會還有地方等很久的「提高議員助理補助費」和「村里長春節慰勞金」，以及原住民保留地禁伐補償金等重要法案要處理，相信大家都能好好坐在位置上表決，「只要朝野能達成共識，可以為國人爭取更多福祉，這樣不是很好嗎！」