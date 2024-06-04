介入超強、Soya感情！小三石靜遭爆「搶男友慣犯」 受害者發聲了
Youtuber「超強系列」跟「Soya手癢計畫」在上個月宣告結束4年戀情，女方曾發文暗示自己遭到了背叛，男方也在昨（3）日拍片坦承自己劈腿一事，而且對象正是大家口中的「短髮女」石靜，引起廣大網友關注。石靜後來也發文貼出她向Soya道歉的對話截圖，沒想到網友們看了完全無法接受石靜的行為，甚至還有曾經也被短髮女介入感情的受害者現身，留言表示：「希望短髮女不要再繼續介入別人的感情。」掀起各界熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
網紅石靜捲入Youtuber超強與Soya的感情風波之中，引起不少網友關注，在超強透過IG發文道歉後，有一名網友直接在超強貼文底下留言表示：「短髮女封鎖我了，我只好來這邊，曾經也是被短髮女介入感情，希望短髮女之後不要再繼續介入別人的感情囉！」並透露短髮女之前也是打長篇大論道歉，「說不知不覺就有了感覺，沒辦法離開他，說有多愧疚，還是開開心心的當小三。」該則留言曝光後，掀起大批網友討論。
此外，在Dcard上面也有一篇以「Soya好像真的被劈腿了」為題的文章，內文提到超強跟Soya分手、劈腿的種種蛛絲馬跡，底下留言也有網友在討論網紅石靜的過往戀情，其中有網友提到石靜前男友是「某位排球選手」，不料釣出其他網友爆料，「那位排球員男友是搶來的啊。」認為石靜捲入他人的感情風波中並沒有很意外。
針對介入Soya感情一事，石靜也透過IG坦承並道歉：「我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯，我願意承擔。對於Soya造成的總總傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」而Soya在被劈腿的消息曝光後，也透過IG限動發聲表示：「感恩我在最好的狀態面對這一切，我現在很好喔，謝謝大家的關心。」回應粉絲的關心。