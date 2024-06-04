六四事件35週年！香港藝術家於銅鑼灣手比「8964」 秒被帶回警局
今（4）日是六四天安門事件滿35週年的日子，香港行為藝術家「三木」陳式森，昨晚站在銅鑼灣馬路中間不發一言，但疑似用手比劃出「舉杯」、「8964」等手勢，被現場記者包圍拍攝，香港立即出動大批警力將陳式森帶上警車，並在現場拉起橙帶。香港警方表示，陳式森並沒有被逮捕，僅是帶回警局了解，調查之後已經無條件讓他離開。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合港媒報導，陳式森往年六四前夕也曾到銅鑼灣悼念，而今年適逢六四35週年，港警昨晚早已在各地部署大量警力，包括銅鑼灣地區以及維多利亞公園路口都有警力派駐。陳式森於9點左右在馬路中間比劃手勢，不發一語但在空中做出「舉杯」、「8964」、「祭酒」等悼念六四的符號，被在場記者包圍拍攝。
警方立即喊停陳式森的活動，將他帶上警車，同時在現場拉起橙帶，疏散人群。香港警方表示，由於陳式森在現場「造成混亂」，於是將人帶回警署了解，並非逮捕，調查後已經無條件讓他釋放離開。
香港行政長官李家超強調，針對「個別日子」，政府立場清晰，任何公眾活動均必須守法。而被記者問到六四是否已經成為港府禁語時，李家超並未正面回答，僅說小心有心人士借題發揮「搞事」，並重申任何活動均須守法。
《衛報》報導指出，僑民團體於六四這天在世界各地舉辦紀念活動，而曾經是最大規模六四紀念活動舉辦地的香港，現已今非昔比，雖然有香港議員表示，居民私下個人紀念六四並不違法，但在港府部署大批警力、反覆強調守法的風聲鶴唳下，港人擔憂，想要紀念六四恐怕變得十分困難。